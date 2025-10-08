Guatemala y Panamá lideran crecimiento en Centroamérica en 2025, según BM

Centroamérica & Mundo

Estas previsiones aparecen en el 'Informe económico para América Latina y el Caribe - octubre 2025' que publica el Banco Mundial, que cifra en 2,3 % el crecimiento de la economía de la región este año, y en un 2,5 % en 2026.

POR EFE Guatemala y Panamá lideran el crecimiento económico en Centroamérica este 2025, ambos con un 3,9 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con las previsiones presentadas este martes por el Banco Mundial (BM). A estos dos países le sigue sus socios en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Costa Rica, con un alza del PIB del 3,6 % este 2025; Honduras, con el 3,5 %; Nicaragua, con el 3,1 %; República Dominicana, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 % y Belice, con el 1,5 %. Para el próximo año, República Dominicana y Panamá encabezarán el crecimiento económico de la subregión con el 4,3 % y 4,1 % de expansión del PIB, respectivamente.

Le siguen Guatemala, con el 3,7 % de alza del PIB en el 2026; Costa Rica, con el 3,6 %; Honduras, con el 3,4 %; Nicaragua, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 % y Belice, con el 2,4 %.

El Banco Mundial prevé que en 2027 el crecimiento económico en Centroamérica estará nuevamente liderado por República Dominicana (4,5 %) y Panamá (4,1 %), seguidos de Costa Rica, Guatemala y Honduras, los tres con una expansión del PIB del 3,7 %; de Nicaragua y El Salvador, ambos con el 3 %; y Belice con el 2,2 %. Por su parte, la economía de Haití se contraerá este año en 2 %, mientras que se crecerá en 2026 en un 2 % y en 2027 en un 2,5 %, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial.