Tecnología es principal desafío para transformarse para 42 % de empresas en CA

Por revistaeyn.com
Las empresas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana, enfrentan un entorno en el que la capacidad de adaptación y transformación marcará su competitividad durante los próximos tres años.
Así lo revela el estudio “Desafíos y Tendencias de las Empresas 2026” de EY, elaborado a partir de las respuestas de 1.988 ejecutivos y directores de más de 18 países de América Latina, con un corte agregado de 90 respuestas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana1.
El principal desafío externo identificado en la región son los cambios en la demanda, preferencias y comportamientos de los clientes (33 %), seguido por los riesgos propios de cada sector (29 %) y la entrada de nuevos competidores y sustitutos, tanto globales como locales (27 %). El crecimiento de participación de mercado y las mejoras operacionales, productividad y costos comparten el tercer lugar, con 27 % cada uno.
El escenario económico global alcanza 24 % y la incertidumbre geopolítica 23 %, mostrando que las empresas están prestando mayor atención a factores que pueden modificar sus mercados y posiciones competitivas.
En este sentido y considerando el entorno actual, la competencia entre Estados Unidos y China es percibida por el 50 % de las empresas consultadas como una situación con un efecto neutro sobre sus negocios en el corto plazo, mientras que un 27 % prevé un impacto positivo o muy positivo y un 23 % espera consecuencias negativas o muy negativas.
El cambio también se refleja dentro de las organizaciones. Tecnología y transformación digital encabezan los desafíos internos con 42 %, seguidas por automatización de procesos con 28 %. La tecnología no solo se percibe como una oportunidad de transformación, sino también como una fuente de presión competitiva y exposición para las organizaciones, señala el estudio de EY.
“Las empresas están dejando atrás una agenda enfocada en optimizar lo existente para concentrarse en desarrollar las competencias necesarias para transformarse y diferenciarse en el mercado. La presión proviene de clientes más exigentes, nuevos actores y entornos de negocio cada vez más dinámicos”, señaló Jaime Bonilla, Senior Manager de EY Parthenon.
La transformación empresarial está estrechamente vinculada con la gestión de activos digitales. Según el estudio la ciberseguridad y protección de datos es la tendencia más relevante, con 89 %, seguida por transformación digital acelerada (87 %), datos como activo transversal (84 %), innovación (82 %) y productividad impulsada por la tecnología (80 %).
La inteligencia artificial ocupa, además, el primer lugar entre las tecnologías en las que las empresas prevén mayor impacto, con 87 %, seguida por Analytics y Big Data (81 %) y automatización inteligente, robótica y sistemas ciberfísicos (81 %).
Sin embargo, existe una brecha entre el interés por la IA y su capacidad de generar resultados a escala. El 81% de las empresas se encuentra todavía en investigación y evaluación (25 %), pruebas piloto (24 %) o implementaciones específicas (32 %).