Tecnología es principal desafío para transformarse para 42 % de empresas en CA

Empresas & Management

Las empresas están dejando atrás una agenda enfocada en optimizar lo existente para concentrarse en desarrollar las competencias necesarias para transformarse y diferenciarse en el mercado, señala estudio de EY.

Por revistaeyn.com Las empresas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana, enfrentan un entorno en el que la capacidad de adaptación y transformación marcará su competitividad durante los próximos tres años. Así lo revela el estudio “Desafíos y Tendencias de las Empresas 2026” de EY, elaborado a partir de las respuestas de 1.988 ejecutivos y directores de más de 18 países de América Latina, con un corte agregado de 90 respuestas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana1.

El principal desafío externo identificado en la región son los cambios en la demanda, preferencias y comportamientos de los clientes (33 %), seguido por los riesgos propios de cada sector (29 %) y la entrada de nuevos competidores y sustitutos, tanto globales como locales (27 %). El crecimiento de participación de mercado y las mejoras operacionales, productividad y costos comparten el tercer lugar, con 27 % cada uno. El escenario económico global alcanza 24 % y la incertidumbre geopolítica 23 %, mostrando que las empresas están prestando mayor atención a factores que pueden modificar sus mercados y posiciones competitivas. En este sentido y considerando el entorno actual, la competencia entre Estados Unidos y China es percibida por el 50 % de las empresas consultadas como una situación con un efecto neutro sobre sus negocios en el corto plazo, mientras que un 27 % prevé un impacto positivo o muy positivo y un 23 % espera consecuencias negativas o muy negativas. El cambio también se refleja dentro de las organizaciones. Tecnología y transformación digital encabezan los desafíos internos con 42 %, seguidas por automatización de procesos con 28 %. La tecnología no solo se percibe como una oportunidad de transformación, sino también como una fuente de presión competitiva y exposición para las organizaciones, señala el estudio de EY.