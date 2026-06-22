EY: Digitalización tributaria puede fortalecer competitividad en El Salvador

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La digitalización tributaria está transformando el cumplimiento fiscal en El Salvador, permitiendo a las empresas mejorar su eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta ante un entorno cada vez más digital.

Por revistaeyn.com La adopción de herramientas como la facturación electrónica, la automatización de procesos y el uso intensivo de datos está cambiando la relación entre las organizaciones y la administración fiscal en El Salvador. Durante los últimos años, la administración tributaria salvadoreña ha acelerado significativamente sus procesos de digitalización. La migración hacia plataformas en línea para la presentación de declaraciones, la incorporación de información más detallada en los reportes fiscales y la implementación gradual de la facturación electrónica han transformado la manera como las empresas gestionan sus obligaciones tributarias y organizan su información financiera.

Para Kristopher Menéndez, Senior Manager de Impuestos en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, esta evolución representa una oportunidad para que las organizaciones fortalezcan, no solo su cumplimiento tributario, sino también su competitividad. "La digitalización tributaria está impulsando una nueva forma de gestionar la información financiera y fiscal. Las empresas que logren integrar sus procesos, mejorar la calidad de sus datos y aprovechar la información en tiempo real estarán mejor preparadas para responder a los desafíos del entorno actual y tomar decisiones con mayor certeza", señaló. La implementación de herramientas digitales ha permitido avanzar hacia procesos más eficientes y transparentes. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la adaptación tecnológica, la capacitación del talento humano, la gestión de grandes volúmenes de información y el fortalecimiento de la seguridad de los datos. Desde la experiencia de EY, uno de los errores más frecuentes durante estos procesos de transformación, es la falta de integración entre los sistemas tecnológicos y tributarios, lo que puede generar inconsistencias en la información y riesgos de incumplimiento.