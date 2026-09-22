Capacitación, crecimiento y flexibilidad: lo que buscan los centennials en un empleo

De acuerdo con ManpowerGroup, los jóvenes están evaluando con mayor detenimiento las oportunidades laborales antes de aceptar una propuesta.

Para los centennials o Generación Z, conseguir el primer empleo representa mucho más que ingresar al mercado laboral. Esta generación, nacida entre mediados de los años 90 y comienzos de la década de 2010, busca que esa primera experiencia profesional le permita adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y construir una trayectoria con posibilidades de crecimiento.

Aunque la remuneración continúa siendo un factor fundamental, especialmente en América Latina, donde el poder adquisitivo y el costo de vida tienen un peso importante, el salario dejó de ser el único elemento que determina una decisión.

La capacitación ocupa un lugar central entre sus expectativas. Para quienes todavía no cuentan con una amplia experiencia profesional, acceder a programas de formación, mentorías, acompañamiento y proyectos que permitan asumir nuevas responsabilidades puede marcar una diferencia frente a otras ofertas.

Esta necesidad cobra mayor relevancia ante la transformación que está provocando la inteligencia artificial (IA) en las tareas y profesiones. Si bien los centennials tienen una relación cercana con la tecnología, también observan cómo los cambios tecnológicos pueden modificar las oportunidades de empleo y consideran necesario desarrollar capacidades que les permitan adaptarse, añade ManpowerGroup.

El paquete laboral también es analizado de manera integral. Además del sueldo, los jóvenes consideran los beneficios, las oportunidades de crecimiento, el clima organizacional, la modalidad de trabajo y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

En ese contexto, la flexibilidad aparece como una expectativa desde el inicio de la carrera. Los esquemas híbridos, cierta autonomía horaria y la posibilidad de organizar parte de la jornada son elementos que pueden influir en la percepción que los jóvenes tienen de una empresa, aunque su aplicación depende de las características de cada puesto.