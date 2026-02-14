Empresas & Management

Tecnología será el sector que atraerá más inversión en los próximos tres años, señala estudio de PwC

Encuesta reveló que la tecnología tiene entre dos y tres veces más probabilidades de atraer la mayor inversión que los siguientes tres sectores con mayor expectativa: gestión de activos y patrimonios, energía y servicios públicos y banca y mercados de capital.

Por revistaeyn.com Más del 61 % de los inversionistas afirman que el sector tecnológico será el que reciba la mayor cantidad de inversión en los próximos tres años, muy por encima de cualquier otro sector, de acuerdo con la Encuesta Global de Inversionistas 2025 de PwC. La encuesta realizada a 1,074 profesionales de inversión en 26 países reveló que la tecnología tiene entre dos y tres veces más probabilidades de atraer la mayor inversión que los siguientes tres sectores con mayor expectativa: gestión de activos y patrimonios (25 %), energía y servicios públicos (24 %) y banca y mercados de capital (19 %).

Con la tecnología liderando las expectativas, los inversionistas también esperan que las empresas en las que invierten mantengan el ritmo: el 92 % exige aumentar la asignación de capital a la transformación tecnológica, señala PwC. Este amplio respaldo a la inversión en transformación tecnológica se da en un contexto en el que los inversionistas ya observan beneficios concretos derivados de la adopción de inteligencia artificial (IA). En el último año, los inversionistas reportan mejoras impulsadas por IA en productividad (86 %), rentabilidad (71 %) y crecimiento de ingresos (66 %) en las empresas donde invierten. A partir de estos resultados, más del 78 % señalan que estarían dispuestos a aumentar de forma moderada o significativa su inversión en empresas que llevan a cabo una transformación empresarial integral basada en IA.

MAYOR TRANSPARENCIA

Sin embargo, los inversionistas demandan mayor transparencia para tomar decisiones informadas: menos de dos quintas partes (37 %) consideran que las empresas divulgan suficiente información sobre sus estrategias y políticas de IA. “Los inversionistas comienzan a ver evidencia tangible de mejoras operativas y financieras derivadas de la IA. Aunque entienden que los retornos de la IA requieren inversión inicial, esperan disciplina: métricas relevantes para la toma de decisiones, gobernanza creíble y pruebas de que la IA transforma las curvas de costos, la productividad y los ingresos de forma segura y consistente”, comentó Kazi Islam, Líder Global de Estrategia y Crecimiento en Auditoría de PwC en Estados Unidos.