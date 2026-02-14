Tecnología será el sector que atraerá más inversión en los próximos tres años, señala estudio de PwC

Por revistaeyn.com
Más del 61 % de los inversionistas afirman que el sector tecnológico será el que reciba la mayor cantidad de inversión en los próximos tres años, muy por encima de cualquier otro sector, de acuerdo con la Encuesta Global de Inversionistas 2025 de PwC.
La encuesta realizada a 1,074 profesionales de inversión en 26 países reveló que la tecnología tiene entre dos y tres veces más probabilidades de atraer la mayor inversión que los siguientes tres sectores con mayor expectativa: gestión de activos y patrimonios (25 %), energía y servicios públicos (24 %) y banca y mercados de capital (19 %).
Con la tecnología liderando las expectativas, los inversionistas también esperan que las empresas en las que invierten mantengan el ritmo: el 92 % exige aumentar la asignación de capital a la transformación tecnológica, señala PwC.
Este amplio respaldo a la inversión en transformación tecnológica se da en un contexto en el que los inversionistas ya observan beneficios concretos derivados de la adopción de inteligencia artificial (IA). En el último año, los inversionistas reportan mejoras impulsadas por IA en productividad (86 %), rentabilidad (71 %) y crecimiento de ingresos (66 %) en las empresas donde invierten.
A partir de estos resultados, más del 78 % señalan que estarían dispuestos a aumentar de forma moderada o significativa su inversión en empresas que llevan a cabo una transformación empresarial integral basada en IA.
MAYOR TRANSPARENCIA
Sin embargo, los inversionistas demandan mayor transparencia para tomar decisiones informadas: menos de dos quintas partes (37 %) consideran que las empresas divulgan suficiente información sobre sus estrategias y políticas de IA.
“Los inversionistas comienzan a ver evidencia tangible de mejoras operativas y financieras derivadas de la IA. Aunque entienden que los retornos de la IA requieren inversión inicial, esperan disciplina: métricas relevantes para la toma de decisiones, gobernanza creíble y pruebas de que la IA transforma las curvas de costos, la productividad y los ingresos de forma segura y consistente”, comentó Kazi Islam, Líder Global de Estrategia y Crecimiento en Auditoría de PwC en Estados Unidos.
A pesar del entusiasmo por invertir en tecnología, las expectativas de crecimiento global siguen siendo moderadas en un entorno macroeconómico desafiante: solo el 28 % anticipa una mejora moderada a significativa en el crecimiento mundial durante el próximo año.
En un entorno impredecible, los inversionistas respaldan a las empresas que fortalecen su resiliencia y aprovechan las oportunidades tecnológicas para ofrecer retornos claros y transparentes.
Apoyan a las compañías que incrementan su inversión en ciberseguridad (88 %), agilidad del modelo de negocio (73 %), cumplimiento regulatorio (66 %) y gestión de la cadena de suministro (64 %) como mecanismos para protegerse frente a las principales amenazas.
La agilidad del modelo de negocio es vista como una vía tanto para la resiliencia como para el crecimiento. Cerca de 74 % dijo a PwC que esperan un mejor desempeño de las empresas que exploran oportunidades más allá de los límites sectoriales tradicionales, mientras que el 65 % advierte un mayor riesgo de disrupción para aquellas que no lo hagan.