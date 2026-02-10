Descubra cuáles son las habilidades profesionales con mayor demanda, según estudio

Empresas & Management

En un mercado laboral en transformación, las empresas no buscan reemplazos automáticos, sino talento capaz de combinar conocimiento humano y tecnología para hacer el trabajo mejor, indica informe de la plataforma Upwork.

Por revistaeyn.com Las empresas están redefiniendo sus prioridades de contratación a una velocidad inédita, empujadas por la expansión acelerada de la inteligencia artificial, pero sin renunciar a capacidades que han sido clave durante años. Un reciente informe de la plataforma Upwork, especializada en trabajo independiente y por contrato, muestra que la búsqueda de habilidades vinculadas a la IA se disparó en el último año, aunque lejos de sustituir a otros perfiles, los está complementando.

De acuerdo con el estudio, la demanda de competencias relacionadas con el uso de inteligencia artificial —desde aplicaciones creativas hasta análisis de datos— creció a más del doble del ritmo observado en otras habilidades de alta demanda. Mientras estas últimas avanzaron alrededor de 23 %, los conocimientos asociados a IA registraron un salto mucho mayor, reflejando el interés de las compañías por integrar estas herramientas en prácticamente todas sus áreas. Entre las capacidades con mayor crecimiento destacan la generación y edición de video asistida por IA, que se convirtió en la habilidad de más rápido ascenso en trabajos creativos y de diseño; la integración de sistemas de IA en proyectos de programación y desarrollo web; así como la anotación y etiquetado de datos para ciencia de datos y analítica. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE También sobresalen perfiles ligados a la gestión de comercio electrónico y a la creación y edición de imágenes mediante inteligencia artificial.

IA NO ES UN NICHO AISLADO

Para los investigadores del informe, la clave está en que la IA ya no es un nicho aislado, sino un componente transversal. Hoy se infiltra en tareas técnicas, creativas, operativas y administrativas, modificando la forma en que se ejecuta el trabajo, pero no eliminando la necesidad de experiencia humana. De hecho, las áreas en las que más invierten las empresas siguen abarcando campos tradicionales como contabilidad, desarrollo full stack, asistencia virtual, análisis de datos, diseño gráfico y marketing en redes sociales. Lo que sí está cambiando es el enfoque: las organizaciones buscan profesionales capaces de aplicar la inteligencia artificial dentro de estos dominios ya conocidos. Incluso en actividades que muchos consideran “automatizables”, como la edición de video, la ilustración o el diseño de logotipos, la demanda se mantiene firme. La diferencia es que ahora se valora que el talento sepa apoyarse en herramientas de IA para potenciar su trabajo y ganar eficiencia.