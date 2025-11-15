Telefónica Colombia: Aprobación de integración con Tigo equilibrará el mercado

Empresas & Management

La Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad responsable de la protección de la competencia en Colombia, aprobó con condiciones la integración de operaciones de Movistar y Tigo.

Por Agencia EFE La multinacional española Telefónica aseguró que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia de aprobar la integración de operaciones de Movistar y Tigo hará más equilibrado el mercado porque permitirá que haya un competidor más fuerte en el país. "Esta decisión representa una oportunidad para construir un sector de telecomunicaciones equilibrado y sostenible. Da respuesta a una situación en donde los grandes beneficiados serán los colombianos", señaló Telefónica (Movistar) en un breve comunicado.

Según la compañía, con el visto bueno de la SIC, los colombianos "contarán con un operador con capacidad de inversión que permitirá llevar a más velocidad las ventajas de la conectividad y la tecnología". La SIC, que es la entidad responsable de la protección de la competencia en Colombia, aprobó con condiciones la integración de operaciones de Movistar y Tigo. La entidad señaló que al cierre de 2024, el mercado minorista de servicios móviles a nivel nacional estaba dominado por Claro, propiedad del grupo mexicano América Móvil, con una participación del 51,65 %. Enseguida se sitúan Tigo (21,59 %) y Movistar (16,84 %), lo que significa que la integración fortalecerá su presencia en el mercado colombiano en el que tendrán en conjunto un 38,43 %. El resto está repartido entre WOM, que tiene el 7,48 %, y otros operadores móviles virtuales (OMV) que suman el 2,44 % del mercado. Según expertos del sector, ese desequilibrio limita la capacidad de las operadoras distintas a Claro para competir en igualdad de condiciones en áreas clave como inversión en infraestructura e innovación.