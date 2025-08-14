Empresas & Management

UNO Corp. logra acuerdo para la compra de la colombiana Primax

El acuerdo, sujeto a condiciones, le permitirá a la compañía hondureña expandir su presencia en el mercado de combustibles de Suramérica.

Por José A. Barrera - revistaeyn.com La hondureña UNO Corp. alcanzó un acuerdo para la compra de la totalidad de las acciones de Primax Colombia. El acuerdo fue confirmado por Primax en un comunicado que destaca que el mismo está sujeto a condiciones. No se reveló el monto de la operación.

“Primax Colombia S.A. informa que el día 13 de agosto de 2025, Inversiones Piuranas S. A. y Global Monastir S.L. (los vendedores) y sociedades afiliadas a UNO Corp. (los compradores) han suscrito un acuerdo de compraventa de acciones, mediante el cual los compradores adquirirán la totalidad de las acciones de propiedad de los vendedores en el capital de Primax Colombia S.A., las cuales pasarán al control de UNO Corp.”, detalla el comunicado. De acuerdo con el Diario La República, Primax es el tercer distribuidor de combustibles en Colombia, detrás de Terpel y Biomax, y posee unas 1.000 estaciones de combustible. El comunicado de Primax destaca que la transacción está sujeta a varias condiciones, entre ellas el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del régimen de control previo de integraciones empresariales, y recalca que “el cierre de la operación en Colombia solo ocurrirá una vez se haya obtenido la autorización correspondiente”.

Parte de un acuerdo más grande

El compromiso de compra de las operaciones en Colombia es parte de un acuerdo más amplio en el que el grupo hondureño se hará del 80 % de las acciones de Primax, unidad de negocio propiedad del peruano Grupo Romero. Mediante el negocio, Grupo Romero administrará el 20 % de las acciones de la empresa y cederá a UNO Corp. el manejo de Primax en Perú y Ecuador. “Esta alianza entre Primax y UNO Corp. representa una sinergia que combina lo mejor de Grupo Romero y UNO Corp.: experiencia, liderazgo, innovación y una visión común para el futuro. Esta integración permitirá compartir y aplicar mejores prácticas, optimizar procesos y ofrecer soluciones más integrales y competitivas a clientes y aliados estratégicos. La alianza une a dos conglomerados con amplia trayectoria en el sector energético, que comparten el propósito de liderar la transición hacia soluciones energéticas diversificadas en la región, impulsando el desarrollo sostenible y consolidando a Primax como una marca más resiliente, innovadora y preparada para los desafíos del futuro energético”, dijo la empresa a través de Grupo Romero Investment Office.

Grupo Romero es uno de los conglomerados empresariales más importantes del Perú y tiene intereses en rubros clave como servicios financieros, energía, alimentos, logística, infraestructura, inmobiliaria y asset management, presente en empresas como Credicorp, Alicorp, Inversiones Centenario, Primax, Ransa, Grupo Tramarsa, Samay, entre otras.

¿Quién es UNO Corp.?