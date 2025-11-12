SUTEL niega la concentración entre Liberty y Tigo en Costa Rica

" Autorizar la concentración podría generar daños irreversibles en la estructura del mercado , provocar incrementos de precios y así impactar negativamente a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, explicó Federico Chacón, presidente del Consejo directivo de SUTEL.

No a la concentración entre Liberty y Tigo en Costa Rica , así fue la resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), mediante la RCS-2632025.

Por medio de la resolución, misma que fue dada a conocer por medio de un comunicado de prensa, la entidad indica que "la decisión de prohibir la concentración económica entre las empresas LBT CT Communications S.A. (Liberty) y Millicom Spain S.L. (Tigo), se determinó que la procedencia de la transacción aumentaría significativamente el nivel de concentración, generando una posición dominante de las empresas en los principales mercados de telecomunicaciones fijas del país"

"Lo que podría reflejarse en un incremento de precios, disminución en la innovación, reducción en la calidad de los servicios y la ampliación de la brecha digital, afectando directamente los intereses de los usuarios", agrega la comunicación.

Por su parte, como reacción, José Pablo Rivera, Director de Comunicaciones Liberty Costa Rica, indicó que ellos estaban convencidos que "la transacción sí habría fortalecido la competitividad del mercado y acelerado la expansión de redes de nueva generación, beneficiando directamente a los usuarios y al ecosistema digital de Costa Rica".

En agosto del año anterior, ambas empresas anunciaron la firma de un acuerdo para combinar sus operaciones en el país, sin embargo, el 10 de septiembre pasado la Sutel determinó que la transacción aumentaría significativamente el nivel de concentración y solicitó más información.