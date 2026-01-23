TikTok cambia de manos en Estados Unidos, ¿Qué es lo nuevo?

Por revistaeyn.com

ByteDance, matriz china de TikTok, anunció este jueves la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

La operación fue negociada durante más de un año y convierte a la filial estadounidense de TikTok en una entidad con junta directiva mayoritariamente compuesta por ciudadanos estadounidenses.

TikTok aseguró que la nueva compañía "operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional", con medidas que incluyen protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software.

El nuevo consorcio, formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlará más del 80 % de la nueva empresa, bautizada como TikTok USDS, y con sede en EEUU.