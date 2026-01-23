TikTok cambia de manos en Estados Unidos, ¿Qué es lo nuevo?

Por revistaeyn.com
ByteDance, matriz china de TikTok, anunció este jueves la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la continuidad de la aplicación en el país.
La operación fue negociada durante más de un año y convierte a la filial estadounidense de TikTok en una entidad con junta directiva mayoritariamente compuesta por ciudadanos estadounidenses.
TikTok aseguró que la nueva compañía "operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional", con medidas que incluyen protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software.
El nuevo consorcio, formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlará más del 80 % de la nueva empresa, bautizada como TikTok USDS, y con sede en EEUU.
De hecho, Oracle, uno de los socios principales, asumirá el alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses y del algoritmo de recomendaciones, que será "adiestrado, probado y actualizado" en el país.
Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EEUU y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.
¿Más seguro?
La aplicación será interoperable con TikTok en el resto del mundo, lo que, según la compañía, permitirá que creadores y empresas estadounidenses sigan operando a escala global.
ByteDance conservará cerca del 19,9 % de participación y el director delegado global, Shou Zi Chew, mantendrá su cargo y se integrará en la junta.
El nuevo consejero delegado de TikTok USDS será Adam Presser, exejecutivo de WarnerMedia, y el responsable de seguridad será Will Farrell.
Trump, "feliz de haber ayudado a salvar TikTok"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este viernes "muy feliz" por, según dice, haber ayudado a salvar a la red social TikTok, tras el acuerdo alcanzado ayer entre su matriz china, ByteDance, y varias compañías estadounidenses a las que se la ha vendido.
"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", señaló Trump en un mensaje en su red social Truth.
