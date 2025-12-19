TikTok acuerda vender su filial en EEUU a inversores locales

Empresas & Management

POR EFE ByteDance, la matriz china de la popular plataforma de videos TikTok, ha acordado vender sus operaciones en EEUU a un holding liderado por inversores estadounidenses para poder seguir operando legalmente en el país norteamericano, según adelantan este jueves varios medios que han tenido acceso a un memorando de la empresa. El memorando fue compartido por el director ejecutivo de ByteDance, Shou Chew, e indica que la nueva empresa de riesgo compartido que se hará cargo de las operaciones de TikTok en suelo estadounidense estará participada de manera mayoritaria por el gigante de tecnologías de la información Oracle, al fondo privado Silver Lake y el fondo de inversión estatal emiratí MGX. Estas tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia para que suspenda las operaciones de TikTok en EEUU si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como estable una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024. La norma argumenta motivos de seguridad nacional y puntualiza que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios de la popular aplicación de vídeos cortos. Tras retornar al poder en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó varias veces la implementación de la ley para que su Administración pudiera negociar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok.