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Toyota construirá planta en EEUU y trasladará parte de la producción desde México

El presidente Donald Trump ha presionado a los fabricantes de automóviles para que trasladen la producción de vehículos a Estados Unidos y ha incrementado los aranceles sobre automóviles, acero, aluminio y autopartes.

Por revistaeyn.com Toyota Motor Corp. anunció que construirá una nueva planta automotriz de US$3,600 millones en Texas y trasladará parte de la producción de camionetas desde México hacia Estados Unidos. La automotriz japonesa informó que el nuevo edificio, de 2.5 millones de pies cuadrados, estará ubicado en su complejo de manufactura en San Antonio y comenzará operaciones en 2030, generando 2,000 empleos.

La empresa indicó que trasladará la producción de su camioneta pickup mediana Tacoma desde su planta en Baja California, México, a Texas una vez que la nueva fábrica esté terminada. Toyota continuará fabricando las camionetas Tacoma en su planta de Guanajuato, México. Actualmente, la compañía ya produce las camionetas Tundra y vehículos utilitarios deportivos (SUV) en su planta de ensamblaje existente en San Antonio, donde también se construirá la nueva instalación. Además, una nueva planta de 500,000 pies cuadrados para la fabricación de ejes traseros tiene previsto iniciar operaciones en el otoño. El presidente Donald Trump ha presionado a los fabricantes de automóviles para que trasladen la producción de vehículos a Estados Unidos y ha incrementado los aranceles sobre automóviles, acero, aluminio y autopartes. Toyota afirmó que mantiene su compromiso con sus operaciones en México, Canadá y Estados Unidos, y exhortó a Trump a extender el acuerdo de libre comercio de América del Norte, el cual, según los fabricantes de automóviles, es fundamental para mantener la producción automotriz integrada en la región.