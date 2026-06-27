Mercedes-Benz pide a sus empleados trabajar más horas por el mismo salario

Mercedes-Benz informó a sus empleados que planea reducir costos aumentando las horas de trabajo sin incrementar los salarios en todas las divisiones de la compañía.

El director ejecutivo,Olaf Källenius, y otros ejecutivos escribieron en una nota al personal que el costo por hora debe disminuir en las áreas de desarrollo, ventas, administración y producción. El mensaje indicó que los empleados deberán trabajar más por el mismo salario en todas las áreas.

La automotriz alemana señaló que pospondrá hasta 2027 un pago especial equivalente al 18.4 % de un mes de salario, que estaba previsto para julio. La empresa también planea trasladar algunos productos y funciones administrativas a ubicaciones fuera de Alemania.