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Mercedes-Benz pide a sus empleados trabajar más horas por el mismo salario

La automotriz alemana señaló que pospondrá hasta 2027 un pago especial equivalente al 18.4 % de un mes de salario, que estaba previsto para julio.

  • Mercedes-Benz pide a sus empleados trabajar más horas por el mismo salario

    Los fabricantes de automóviles europeos enfrentan presión debido a los elevados aranceles de importación de Estados Unidos. Foto de cortesía
2026-06-27

Por revistaeyn.com

Mercedes-Benz informó a sus empleados que planea reducir costos aumentando las horas de trabajo sin incrementar los salarios en todas las divisiones de la compañía.

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El director ejecutivo,Olaf Källenius, y otros ejecutivos escribieron en una nota al personal que el costo por hora debe disminuir en las áreas de desarrollo, ventas, administración y producción. El mensaje indicó que los empleados deberán trabajar más por el mismo salario en todas las áreas.

La automotriz alemana señaló que pospondrá hasta 2027 un pago especial equivalente al 18.4 % de un mes de salario, que estaba previsto para julio. La empresa también planea trasladar algunos productos y funciones administrativas a ubicaciones fuera de Alemania.

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El consejo laboral de Mercedes afirmó que se está pidiendo a los empleados asumir la carga, aunque los problemas de la compañía no fueron causados por la fuerza laboral.

Los fabricantes de automóviles europeos enfrentan presión debido a los elevados aranceles de importación de Estados Unidos, mientras que el conflicto en Oriente Medio ha incrementado los costos en toda la industria automotriz mundial.

Con información de Reuters

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