Toyota invertirá US$10.000 millones en Estados Unidos durante cinco años

Por EFE Toyota se comprometió a invertir US$10.000 millones adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años, al mismo tiempo que anunció el inicio de la producción en su planta de fabricación de baterías en Carolina del Norte. El fabricante japonés no dio detalles de la nueva inversión, pero afirmó que eleva a 60.000 millones de dólares la cifra que la compañía ha destinado a EE.UU. desde que inició sus operaciones en el país hace 70 años.

El presidente de Toyota en Norteamérica, Ted Ogawa, calificó el inicio de la producción en la planta de baterías de Liberty y la inversión adicional de 10.000 millones de dólares como un «momento esencial» para la compañía. «Toyota es una empresa pionera en vehículos electrificados, y su importante inversión en fabricación en Estados Unidos y Carolina del Norte refuerza aún más nuestro compromiso con los empleados, los clientes, los concesionarios, las comunidades y los proveedores», afirmó en un comunicado.

PRODUCCIÓN DE BATERÍAS DE TOYOTA EN EEUU