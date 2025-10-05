Toyota retoma en noviembre su producción en algunas fábricas dañadas en Brasil

Empresas & Management

Por Agencia EFE Toyota anunció el retorno gradual de las actividades en dos de sus tres fábricas de motores ubicadas en el estado brasileño de São Paulo, que a fines de septiembre sufrieron destrozos debido a un fuerte vendaval. Las fábricas de Indaiatuba y Sorocaba, dos municipios del interior del estado paulista, retomarán su producción gradualmente a partir del 3 de noviembre con motores y piezas importadas de otras unidades en el exterior.

En una primera etapa producirán las versiones híbridas de los modelos Corolla y Corolla Cross, y el plan de producción de los dos últimos meses del año contempla la recuperación del volumen de vehículos híbridos que no pudieron ser producidos mientras se mantuvieron cerradas las fábricas. Mientras que la planta de Porto Feliz, la primera en producir motores para la empresa en América Latina, permanecerá cerrada y no cuenta con un plazo estimado de apertura debido a la gravedad de los daños provocados por el evento climático, según informó la empresa en el comunicado.