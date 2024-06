Tres habilidades que marcarán el futuro profesional de los mayores de 45 años

Sin embargo, un amplio porcentaje de esta población ya ha sentido una discriminación respecto a su edad. En Colombia puntualmente, el 39 % de las personas de esta población se siente descartada por el mercado laboral y esta cifra asciende al 42 % cuando se hace un zoom sobre la franja de edad comprendida entre los 45 y los 54 años.

“Por esa razón, se hace fundamental empoderar a este grupo poblacional que conforma la Generación Plateada que son personas con más de 55 años y mucho más a los que hacen parte de la denominada Generación Invisible que son quienes están entre los 45 y los 54 años. Pero ese empoderamiento debe estar lejos del asistencialismo social y más centrado en darles las herramientas para continuar creciendo y triunfando en el mercado laboral y en el mundo del emprendimiento.”, señaló Rodrigo Riaño, CEO de Silver U.

Por lo tanto, se hace necesario que las Generaciones Invisible y Silver se enfoquen en el desarrollo de tres características de personalidad y de tres habilidades para el trabajo que son fundamentales para relanzar sus carreras, mantenerse vigentes y continuar creciendo y alcanzando metas durante el resto de su vida productiva.

1. Persistencia y Tenacidad: No darse por vencido y defender con datos y argumentos aquellas ideas que pueden estar vinculadas con la transformación y el crecimiento. Muchas veces no se va a recibir el apoyo para una propuesta o idea a la primera, pero la convicción soportada en información y la capacidad de insistir a pesar de la negativa, puede ser la diferencia entre aquellos que se hacen altamente visibles en la sociedad de quienes no.

2. Creatividad e innovación: Ver diferentes posibilidades ante la forma en la que está organizado el mundo, es una característica que se repite entre aquellos que se han convertido en referentes mundiales del management.