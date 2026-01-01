TSMC comenzó la producción en masa de chips de 2 nanómetros en el cuarto trimestre de 2025

POR EFE

TSMC, el mayor fabricante mundial de semiconductores avanzados, inició la producción en masa de chips fabricados con procesos de 2 nanómetros (2 nm) en el cuarto trimestre de este año, tal y como había previsto inicialmente la compañía.

Según una reciente actualización en su página web, la producción de estos chips, también llamados N2, se centra actualmente en la planta Fab 22 de TSMC en Kaohsiung, en el sur de Taiwán, empleando la tecnología de transistores de nanoláminas de primera generación.

"La tecnología N2 de TSMC será la más avanzada en la industria de semiconductores, tanto en términos de densidad como de eficiencia energética. Con una estructura de transistores de nanoláminas líder, la tecnología N2 ofrecerá rendimiento de nodo completo y ventajas energéticas para satisfacer la creciente necesidad de computación energéticamente eficiente", señala la firma.

TSMC no precisó una fecha exacta de inicio para la producción en masa de chips de 2 nanómetros en su última conferencia de inversores, celebrada a mediados de octubre pasado, de modo que la actualización del sitio web supone la primera confirmación oficial del avance.

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia y AMD, y con un rol central en la cadena de suministro de productos tecnológicos, TSMC se ha visto beneficiada por el 'boom' de las aplicaciones y dispositivos de IA, que requieren semiconductores muy pequeños para poder funcionar.

La compañía, con sede en la ciudad taiwanesa de Hsinchu (norte), reportó unos beneficios récord de 452.302 millones de dólares taiwaneses (14.459 millones de dólares) en el tercer trimestre, lo que supuso un salto interanual del 39,1 %.

Durante este período, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros -los, hasta entonces, más avanzados de la compañía- representaron el 23 % de su facturación total, mientras que los de 5 y 7 nanómetros constituyeron un 37 y un 14 % de sus ventas, respectivamente.