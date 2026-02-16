DECONSA invierte US$16 millones en construcción de parque empresarial en El Salvador

Con este desarrollo, la compañía suma su quinta apuesta de inversión en territorio salvadoreño desde su llegada al país en 2008.

Con una inversión de US$16 millones, el grupo Desarrollos y Construcciones, S.A. (DECONSA), por medio de su filial Desarrollos Logísticos, dio el banderazo oficial para la construcción del complejo Ofibodegas Nejapa 3, un nuevo parque empresarial que se levanta en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, en el municipio de Nejapa, en El Salvador.

El proyecto responde al creciente interés de empresas que buscan integrar en un mismo punto sus áreas administrativas y de almacenamiento, bajo un esquema que optimice costos y tiempos operativos. Según detallaron los ejecutivos, la obra se ejecutará en un plazo aproximado de 26 meses y tendrá un efecto dinamizador en la economía local.

Durante la fase de construcción se prevé la generación de alrededor de 500 empleos, tanto directos como indirectos, lo que representa un impulso importante para el sector construcción y actividades vinculadas. El complejo estará compuesto por 65 unidades en total. La primera etapa, que incluye 39 bodegas, se proyecta concluir hacia finales de este año, mientras que la segunda fase estaría lista a mediados de 2027.

Las instalaciones ofrecerán espacios flexibles, con dimensiones que oscilan entre los 200 y 630 metros cuadrados, adaptándose a distintos tamaños de negocio.

Además, los modelos incorporan especificaciones técnicas de alto estándar, como pisos con capacidad de carga de hasta 2.80 toneladas por metro cuadrado y alturas que alcanzan los 7.5 metros, lo que facilita operaciones logísticas de mayor escala.