United Airlines reconvierte su presencia en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La aerolínea United cambia su manera de operar en Costa Rica, donde ha estado por más de 36 años.
La empresa inauguró oficialmente su nueva oficina de boletos en San José, un nuevo espacio que ofrece un ambiente contemporáneo, diseñado en torno a la experiencia del cliente, ideal para los viajeros que valoran el servicio personalizado y la asistencia especializada en la planificación de sus viajes.
"Nuestra nueva oficina de boletos en San José refleja la inversión continua de United en la experiencia del cliente, ofreciendo un entorno acogedor y de categoría premium donde los viajeros pueden recibir apoyo personalizado en cada etapa de su viaje", afirmó Ary Murekian, gerente Senior de las Oficinas de boletos para América Latina de United Airlines.
Actualmente, United es la aerolínea más grande del país, ofreciendo servicio desde San José (SJO) hacia los siete centros de conexiones (hubs) de United en los Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco, Denver, Houston, Washington-Dulles, Chicago y Newark/Nueva York.
United es la aerolínea más grande del mundo, medida en asientos disponibles por milla , y vuela a más destinos internacionales que cualquier otra compañía aérea estadounidense. A nivel global, en 2026 United ofrecerá casi 930 vuelos diarios hacia y desde más de 150 destinos internacionales, incluyendo 41 destinos donde ninguna otra red de aerolíneas estadounidense opera.