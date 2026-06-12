United Airlines reconvierte su presencia en Costa Rica

Por revistaeyn.com

La aerolínea United cambia su manera de operar en Costa Rica, donde ha estado por más de 36 años.

La empresa inauguró oficialmente su nueva oficina de boletos en San José, un nuevo espacio que ofrece un ambiente contemporáneo, diseñado en torno a la experiencia del cliente, ideal para los viajeros que valoran el servicio personalizado y la asistencia especializada en la planificación de sus viajes.

"Nuestra nueva oficina de boletos en San José refleja la inversión continua de United en la experiencia del cliente, ofreciendo un entorno acogedor y de categoría premium donde los viajeros pueden recibir apoyo personalizado en cada etapa de su viaje", afirmó Ary Murekian, gerente Senior de las Oficinas de boletos para América Latina de United Airlines.