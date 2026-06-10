El Mundial 2026 impulsa las nuevas tendencias en conectividad y 5G

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La creciente demanda de datos asociada a eventos de alcance global refuerza la importancia de contar con redes cada vez más robustas, seguras y preparadas para experiencias digitales de alto tráfico.

Por revistaeyn.com El Mundial 2026 no solo reunirá a millones de aficionados en torno al fútbol, sino que también implicará mayores exigencias en la capacidad de las redes de conectividad en la región. En un contexto donde el entretenimiento deportivo está cada vez más ligado al entorno digital, la experiencia de los fanáticos depende de la calidad, velocidad y estabilidad de las conexiones. Desde compartir contenido en tiempo real hasta acceder a transmisiones en vivo o servicios dentro y fuera de los estadios, la tecnología se ha convertido en un elemento clave para vivir este torneo. Hoy, más de la mitad de los boletos para eventos deportivos a nivel global son digitales, y casi ningún aficionado llega a un partido sin su smartphone para capturar fotos y videos de cada momento.

En este escenario, el 5G tiene un rol relevante para atender la alta demanda de datos que generan los eventos deportivos de gran escala. De acuerdo con Ericsson, el despliegue de redes de nueva generación permite gestionar millones de conexiones simultáneas en estadios, aeropuertos y zonas de alta afluencia, apoyando a los operadores en la entrega de experiencias digitales de alto desempeño. El reporte de Ericsson ConsumerLab, Winning in the Market with Differentiated Connectivity Offerings (2026), destaca que los proveedores de servicios pueden aumentar la lealtad y monetizar la red al ofrecer niveles de desempeño diferenciados, superando el modelo tradicional de “mejor esfuerzo”. Basado en una encuesta a más de 43.000 usuarios, el estudio indica que el 60 % de los usuarios de smartphones está dispuesto a pagar por un incremento de conectividad y que más del 40 % identifica momentos clave —como eventos deportivos— en los que valora especialmente un rendimiento de red superior. Dentro de este grupo, la mitad afirma estar dispuesta a pagar una tarifa adicional instantánea, lo que representa una oportunidad de nuevos ingresos para los operadores. Sin embargo, la experiencia del aficionado comienza mucho antes del silbato inicial y se extiende más allá de los estadios: para el torneo se estima que los fanáticos permanecerán entre 10 y 16 días en las ciudades sede, viajando en grupo, recorriendo la ciudad, utilizando aplicaciones de navegación y compartiendo sus vivencias en redes sociales.