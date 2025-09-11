Inversiones Cuscatlán Centroamérica completa la adquisición de La Hipotecaria Holding

Con esta operación, Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria en El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia pasan a formar parte del portafolio de compañías líderes en el sector financiero de Inversiones Cuscatlán.

Inversiones Cuscatlán Centroamérica finaliza la adquisición del 100% de las acciones de La Hipotecaria (Holding), Inc., tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes en Panamá, El Salvador y Colombia.

Fundada 1997, La Hipotecaria es un participante importante en el mercado hipotecario a través de sus subsidiarias operativas, Banco La Hipotecaria, S.A. en Panamá, La Hipotecaria, S.A. de C.V. en El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento, S.A. en Colombia, dedicadas al negocio de otorgamiento, administración y titularización de préstamos hipotecarios. Al 31 de diciembre de 2023, La Hipotecaria y sus subsidiarias manejaban una cartera de préstamos hipotecarios residenciales por US$1,070 millones.

La transacción refuerza la estrategia de crecimiento e internacionalización de Inversiones Cuscatlán y extiende sus operaciones hacia Panamá y Colombia, llegando a cinco países de la región latinoamericana, ampliando su portafolio con soluciones especializadas en financiamiento hipotecario, incorporando más productos y servicios financieros para los clientes de la región.

“Con la incorporación de La Hipotecaria fortalecemos nuestra presencia en El Salvador y ampliamos nuestras operaciones en Panamá y Colombia, reforzando al mismo tiempo nuestra capacidad de ofrecer más y mejores soluciones financieras a nuestros clientes”, señaló Federico Nasser Facussé, Presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica.

La solidez de Inversiones Cuscatlán se refleja en su modelo estratégico de negocios. En Honduras, en tan solo dos años de operación, Banco CUSCATLAN logró convertirse en el banco de mayor crecimiento de 2024. En Guatemala, tras la adquisición de Banco Inmobiliario, en septiembre lanzará oficialmente la marca Banco CUSCATLAN Guatemala.