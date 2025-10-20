Acuerdo con OpenAI puede convertir a Walmart en una empresa de capitalización de mercado de US$1 billón

Por revistaeyn.com
La asociación recientemente anunciada de Walmart con OpenAI podría ser el catalizador que empuje al minorista hacia una capitalización de mercado de un billón de dólares, según analistas de Mizuho Securities.
El analista David Bellinger califica la integración de la función "Instant Checkout" de ChatGPT como un "gran paso adelante en la adopción y aceleración más amplia del comercio agencial", argumentando que Walmart se está posicionando por delante de sus pares a medida que la IA comienza a remodelar el comportamiento de compra en línea.
La asociación permitirá a los clientes completar transacciones directamente a través de ChatGPT, y Walmart destaca la naturaleza "proactiva" y "predictiva" de las compras impulsadas por IA.
Bellinger señala que, si bien muchas empresas orientadas al consumidor han tardado en adaptarse o incluso han tomado medidas para bloquear los rastreadores web de IA, Walmart se está inclinando y asignando capital y talento para acelerar su estrategia de IA.
El analista dijo que el trabajo profundo de Mizuho sobre la IA agencial sugiere que los agentes de IA que actúan de forma autónoma en nombre de los consumidores podrían desbloquear la siguiente etapa del crecimiento del comercio electrónico.
"Por lo tanto, vemos a WMT como mucho más avanzado que cualquier otro nombre relacionado con el consumidor y nuestro juego de IA agente preferido", escribió, señalando el reclutamiento del ex ejecutivo de Instacart Daniel Danker para liderar iniciativas de IA orientadas al cliente.
Los alimentos frescos aún no están incluidos en el primer lanzamiento, pero Bellinger espera que el conjunto de características se expanda a todas las categorías.
La capitalización de mercado actual de Walmart es de poco más de US$814.000 millones, y Mizuho argumenta que el anuncio "debería acercar las acciones de WMT a nuestro escenario alcista, lo que, a su vez, podría convertir a WMT en una de las pocas empresas de capitalización de mercado de élite de billones de dólares que existen".
Su caso alcista supone un crecimiento de las ventas comparables de un dígito medio, una escala más rápida de los ingresos por publicidad, membresía y mercado, y márgenes EBIT que aumentan muy por encima del 5 %, lo que respalda un múltiplo de valoración por encima de las ganancias de 40x.
En su caso base, Mizuho aplica un múltiplo de 36x a las ganancias futuras con un precio objetivo de US$115, que ya es una prima para sus pares.
Bellinger dice que un ciclo de inversión de una década está llegando a un punto de inflexión, con un apalancamiento de ganancias que mejora a medida que se aceleran los negocios digitales de mayor margen.
Dado que los agentes de IA pueden aumentar la frecuencia y la retención de pedidos en categorías principales como consumibles y comestibles, el analista ve múltiples formas para que Walmart gane más escala y mejore la rentabilidad.
Con información de Investing