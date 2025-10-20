Empresas & Management

Acuerdo con OpenAI puede convertir a Walmart en una empresa de capitalización de mercado de US$1 billón

La asociación permitirá a los clientes completar transacciones directamente a través de ChatGPT, y Walmart destaca la naturaleza "proactiva" y "predictiva" de las compras impulsadas por IA.

Por revistaeyn.com La asociación recientemente anunciada de Walmart con OpenAI podría ser el catalizador que empuje al minorista hacia una capitalización de mercado de un billón de dólares, según analistas de Mizuho Securities. El analista David Bellinger califica la integración de la función "Instant Checkout" de ChatGPT como un "gran paso adelante en la adopción y aceleración más amplia del comercio agencial", argumentando que Walmart se está posicionando por delante de sus pares a medida que la IA comienza a remodelar el comportamiento de compra en línea.

La asociación permitirá a los clientes completar transacciones directamente a través de ChatGPT, y Walmart destaca la naturaleza "proactiva" y "predictiva" de las compras impulsadas por IA. Bellinger señala que, si bien muchas empresas orientadas al consumidor han tardado en adaptarse o incluso han tomado medidas para bloquear los rastreadores web de IA, Walmart se está inclinando y asignando capital y talento para acelerar su estrategia de IA. El analista dijo que el trabajo profundo de Mizuho sobre la IA agencial sugiere que los agentes de IA que actúan de forma autónoma en nombre de los consumidores podrían desbloquear la siguiente etapa del crecimiento del comercio electrónico. "Por lo tanto, vemos a WMT como mucho más avanzado que cualquier otro nombre relacionado con el consumidor y nuestro juego de IA agente preferido", escribió, señalando el reclutamiento del ex ejecutivo de Instacart Daniel Danker para liderar iniciativas de IA orientadas al cliente. Los alimentos frescos aún no están incluidos en el primer lanzamiento, pero Bellinger espera que el conjunto de características se expanda a todas las categorías.