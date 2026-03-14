Honduras destinará 2,2 % del PIB para pago de deuda entre 2026 y 2029

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De cara al futuro, Honduras enfrentará compromisos importantes de servicio de deuda. El BCH estima que entre 2026 y 2029 el pago promedio anual será de US$982.8 millones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El saldo de la deuda externa del sector público de Honduras continuó aumentando al inicio de 2026, mientras que el país enfrenta compromisos crecientes de servicio de deuda en los próximos años, según datos publicados por el Banco Central de Honduras (BCH). Al cierre de enero, la deuda externa pública de Honduras alcanzó US$10.742 millones, lo que representa un incremento de US$6,4 millones en comparación con diciembre de 2025, cuando el saldo se situaba en US$10.736 millones. El BCH explicó que este aumento se debió principalmente a una variación cambiaria que elevó el saldo en US$20.3 millones, efecto que fue parcialmente compensado por una amortización neta de US$13,9 millones, producto de pagos de capital superiores a los nuevos desembolsos.

De cara al futuro, el país enfrentará compromisos importantes de servicio de deuda. El BCH estima que entre 2026 y 2029 el pago promedio anual será de US$982.8 millones. Para 2026 se proyectan pagos por US$801.8 millones, pero 2027 marcará el pico del período con US$1.514 millones, debido al vencimiento del bono soberano emitido en 2017. Posteriormente, el servicio de la deuda se reduciría a US$804.7 millones en 2028 y US$810 millones en 2029. En términos de sostenibilidad fiscal, el indicador servicio de deuda respecto a los ingresos totales del Gobierno se estima en promedio en 11,5 % entre 2026 y 2029, mientras que el pago de deuda equivaldrá a aproximadamente 2,2 % del Producto Interno Bruto. Por su parte, la relación deuda externa/PIB se proyecta en torno al 23,4 % en promedio, con un nivel cercano al 24 % en 2026.