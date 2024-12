Innovación: admirable en las más admiradas

La innovación requiere gente apasionada y que rete el status quo. El talento joven es fundamental, pero también el experto. La mezcla es la que hace que lo actual avance sin perder el foco y el realismo.

“A todos los candidatos a entrar en CASSA siempre les digo: lo único que no vamos a permitir es que no vengas a querer cambiar las cosas. Tú tienes que venir a romper, a retarnos... No queremos que venga alguien a hacer mejor lo que ya hacemos, queremos alguien que venga a hacer mejor lo que no hacemos. Y buscar siempre un balance entre experiencia y juventud, porque los jóvenes hoy, si uno abre la mente a cambiar, son un acelerador” (Juan Eduardo Interiano).