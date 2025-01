Panama Jazz Festival 2025: una experiencia única

Además, compartirán escenario junto a otras artistas internacionales como la flautista, compositora, escritora y ganadora de reconocidos premios Nicole Mitchell y la banda Princess Orelia Collective, banda de mujeres dedicada a rendir tributo a la pionera del jazz de Panamá Princess Orelia Benskina, dirigida por la saxofonista Patricia Zárate de Pérez y conformada por las destacadas músicos Nadia Washington (USA), Yvette Modestín (Panamá), Ciara Moser (Irlanda) y Milagros Blades (Panamá).

La atmósfera única del Teatro Ateneo promete una experiencia cercana y exclusiva para los asistentes durante cada noche del festival con la presentación de: Vitradanzas Panamá, Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, New York Jazz Academy, el Berklee Institute of Jazz, Bohuslän Big Band, una de las big band más importantes de Europa y una parte esencial de la escena del jazz escandinavo junto al maestro Danilo Pérez en la presentación de su nuevo disco Lumen.

La Plaza de Ciudad del Saber será el punto de encuentro para disfrutar de una serie de presentaciones en vivo, que incluirán tanto a artistas internacionales como a talentos locales. Este espacio gratuito permitirá a los asistentes disfrutar de una atmósfera única, donde la música de jazz se fusionará con el entorno cultural y educativo.

Como parte de su compromiso con la diversidad y la cultura panameña, el Panama Jazz Festival 2025 incluye este año en su programación las clásicas noches de Jam Sessions en el icónico Teatro Dorado de Santa Ana, un espacio lleno de historia y tradición en el corazón de la ciudad de Panamá. Del 13 al 18 de enero el festival se apoderará de este emblemático teatro con presentaciones que fusionarán el jazz con la magia de uno de los barrios más representativos de la ciudad.