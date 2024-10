Andrea Monge: Innovación y pasión por la sostenibilidad

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Andrea Monge, Gerente de Responsabilidad Social en Ingrup Latam, fue una de las profesionales destacadas que formó parte del panel “Mujeres líderes por la sostenibilidad y de alta confianza en Centroamérica”, del evento Mujeres Desafiantes 2024, realizado por la Revista E&N y el Comité de Mujeres Exportadoras de Agexport, en Guatemala.

La profesional compartió su experiencia al frente de las iniciativas de sostenibilidad y RSE que impulsa la compañía que forma parte del grupo empresarial Castillo Hermanos, así como del propósito corporativo y compromiso ético de la empresa con la sostenibilidad.

Con una trayectoria enfocada en el servicio al cliente, Monge recordó que hace 10 años le llegó la oportunidad de laborar en Castillo Hermanos, específicamente en la unidad de empaques –Ingrup Latam- y fue cuando conoció la unidad de reciclaje que la compañía tiene en funcionamiento desde 1995, iniciativa con la que sintió una conexión inmediata. “Me enamoré al ver cómo hay empresas que desde hace tiempo viven la sostenibilidad y buscan soluciones, porque fue en 1974 que se crea la unidad de empaques con la visión de fabricar empaques sostenibles y amigables con el medio ambiente”, explicó.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Su llegada a la empresa -en 2010- abrió la mente de la profesional al tema de la sostenibilidad, el cual era desconocido hasta ese entonces por ella, por lo que impulsó la creación del departamento de Responsabilidad Social de Empaques. “Nos enfocamos mucho en el reciclaje de plásticos, por lo que a lo largo de los años hemos ido desarrollando diferentes plantas y proyectos enfocados en empaques sostenibles”, refirió Monge.

De acuerdo con la líder, Ingrup Latam se dedica a reciclar plásticos para transformarlos en productos útiles en la sociedad. De esta forma, en el 2007 se crea el proyecto “Juguemos Limpio”, el cual nace en las costas del Pacífico guatemalteco y se enfoca en el trabajo de mujeres que se encargan de recolectar plástico, y a quienes a cambio de este plástico se les entrega insumos. Esta iniciativa se implementa en Santa Rosa, Escuintla, y a partir de 2022, en El Progreso. “Hoy en día tenemos más de 700 voluntarias que se han sumado a este programa y en lo que va del año hemos entregado más de 11.000 insumos”, detalló.

Cabe destacar que cada mes se recolectan más de 800.000 envases, por lo que, en el 2003, la compañía creó la planta de reciclaje, en la que se incorporó el proceso denominado botella a botella, el cual permite recuperar envases plásticos de PET del mercado, transformarlos en materia prima aprobada por la FDA para la elaboración de sus envases.

Posteriormente, en 2018, un grupo de colaboradores voluntarios inició una iniciativa de educación ambiental en escuelas aledañas a sus instalaciones, y en el 2019 la empresa se sumó la compañía a la Fundación Ellen MacArthur, donde se firmó el Compromiso Global por la Nueva Economía Circular de los Plásticos, “en el que nos comprometimos a tres cosas: Reducir todos los envases innecesarios y migrar a envases reutilizables y reciclables. Además, innovar y garantizar que el 100% sean reutilizables y reciclables, así como poder aplicar por lo menos un 20% de resina reciclada en nuestros envases”.

Monge también destacó que en el 2022 se amplió la planta Ecopet, por lo que hoy en día se tiene una capacidad de reciclaje de 3.2 millones de envases diarios. “De enero a la fecha llevamos más de 380 millones de envases recolectados”, subrayó.

Además, en el 2023 se sumaron a la estrategia de Agua Pura Salvavidas, con la que se ha logrado que las botellas de 20 onzas que se encuentran en el mercado guatemalteco, sean 100% recicladas y reciclables. Asimismo, este año, las cajas transportadoras que se utilizan, contienen ya un 50% de material reciclado. “Todo lo trabajamos alineado a nuestro propósito corporativo, que es combinar innovación y pasión para compartir y celebrar cada momento de la vida de los guatemaltecos, generando bienestar y desarrollo sostenible”, puntualizó.

A nivel personal, Andrea Monge aprovechó su intervención para motivar a las mujeres a estudiar y prepararse para buscar mejores oportunidades profesionales en el área de sostenibilidad. Para la directiva también resulta importante informarse y mantenerse al tanto de las tendencias, así como involucrarse a nivel de sus empresas y comunidades, en temas relacionados con sostenibilidad y RSE. “También hay que tener mentores, yo he tenido varios a lo largo de mi carrera que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy, y estoy segura que no hubiera podido logarlo sin la ayuda y consejos que me han dado”, concluyó.