Cantante Gaby Moreno de Guatemala a Broadway

POR EFE

La cantante guatemalteca Gaby Moreno será una de las protagonistas del musical 'Hadestown' en Broadway (Nueva York) a partir del 3 de marzo, fecha en que se renueva el elenco principal, según anunció este miércoles la producción de la obra.

'Hadestown', que recrea el mito clásico de Eurídice y Orfeo a ritmo de folk y jazz, lleva siete años en Broadway y ha ganado varios premios Tony, considerados los 'Oscar del teatro', incluido el de mejor musical, así como el Grammy a mejor álbum de teatro musical.

Gaby Moreno interpretará a Perséfone, la esposa del Rey Hades, mientras que a ese personaje lo encarnará Gary Dourdan, recordado por la serie de televisión 'CSI: Crime Scene Investigation', lo que marcará su debut en Broadway.