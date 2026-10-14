MD 2026 | Priscila Chaves: protagonista del desarrollo de las mujeres en la era de la IA

Por: Revistaeyn.com

En el actual panorama tecnológico global, el papel de las mujeres en la Inteligencia Artificial refleja un avance significativo aunque con retos en las esferas de decisión.

Según Priscila Chaves, innovadora social y socia ejecutiva en estrategia de IA en Gartner, aunque la cifra de profesionales ha aumentado, menos del 30% de las ingenierías en IA son ocupadas por mujeres, mientras que los cargos ejecutivos sénior representan el 14%.

Pese a estas brechas en liderazgo e inversión, las lideresas han logrado posicionarse en áreas críticas para el desarrollo clave del sector.

Al analizar la evolución del liderazgo femenino en la tecnología en la última década, Chaves destaca que el verdadero salto cualitativo radica en la relevancia de las posiciones asumidas.

Según explica la especialista: “El cambio más grande no es cuántas mujeres entraron a la IA, es dónde están esas mujeres hoy”.

En la actualidad, las mujeres lideran campos cruciales como la ética, la gobernanza y la adopción responsable de algoritmos, áreas que definen los estándares globales y el marco del ‘EU AI Act’.

No obstante, la experta advierte sobre la necesidad de trascender la regulación para liderar la innovación y la inversión.

Ante este panorama, Priscila Chaves sostiene: “El riesgo real es que nos especialicemos en frenar mientras otros deciden hacia dónde se acelera”.

Esta dinámica adquiere una urgencia particular en Centroamérica, donde la irrupción de la IA agentiva plantea serios desafíos para la fuerza laboral femenina.

La automatización afecta directamente a las tareas administrativas e intermedias en servicios corporativos, sector que ha sido la puerta de entrada principal al empleo formal de las mujeres en la región.

Frente a este escenario, la reconversión profesional resulta absolutamente necesaria. Al respecto, Chaves enfatiza: “Sin un plan de reconversión antes de implementar IA en empresas, la región va a retroceder justo donde más avanzó para reducir la brecha”.

Para consolidar un desarrollo equitativo e incluyente, la estratega concluye que las empresas deben fortalecer el criterio técnico propio y capacitar al talento humano. El futuro de las mujeres en la IA dependerá de transformar la conciencia ética en capacidad para dirigir el rumbo estratégico de las empresas