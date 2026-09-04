Banco Nacional: Cercanía y solidez que construye confianza

Líderes

BN ha consolidado una relación de confianza con millones de costarricenses gracias a una estrategia basada en la cercanía, la innovación, la sostenibilidad y el compromiso de acompañar el desarrollo de personas, empresas y comunidades.

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional Durante más de un siglo de historia, el Banco Nacional (BN) ha demostrado que la construcción de la confianza inicia mucho antes de que un cliente solicite un crédito, abra una cuenta o realice una inversión. Esta relación se fortalece con la coherencia entre lo que una institución promete y lo que realmente entrega, con la capacidad de responder en los momentos importantes y con una presencia constante en la vida de las personas. “En el BN entendemos que, más allá de otorgar créditos, vendemos confianza, la cual construimos todos los días sobre la base de la coherencia, conectando el sentido de lo que decimos con lo que hacemos. Desde la forma en que escuchamos a nuestros clientes hasta cómo respondemos en los momentos difíciles”, valora Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas. Con plena conciencia de que sus clientes son el corazón del negocio y que la mejor muestra de confianza es su lealtad, el banco trabaja para que cada servicio que brinda se traduzca en progreso y bienestar para miles de familias en todo el país. “Ese impacto tangible es uno de los principales factores que fortalece la relación de confianza con nuestros públicos”, explica la directiva.

Impulsando el desarrollo de Costa Rica

El BN es la entidad financiera líder y de mayor tamaño de Costa Rica, con la cobertura más amplia del país —152 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional—, manteniéndose cerca de las personas que viven en las zonas más alejadas del país. “Desde quien reside en el Gran Área Metropolitana hasta quien vive en Talamanca o en la Isla de Chira, saben que el Banco Nacional está a su servicio”, destaca Chaves. El banco está comprometido con impulsar la inclusión financiera y las economías locales, generando empleo y respaldando iniciativas que promuevan encadenamientos productivos. Ejemplo de esto es el programa “Transformando Comunidades”, con el que se impulsan proyectos socio productivos liderados por organizaciones de desarrollo comunal adscritas a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). La innovación constituye otro de los pilares sobre los cuales el BN fortalece la confianza de sus públicos. Sin embargo, esta no se refiere únicamente a tecnología de última generación, plataformas digitales sofisticadas o tendencias como la IA y el análisis de datos, sino de acciones clave para agilizar los servicios. “La innovación también puede reflejarse en acciones tan sencillas como eliminar duplicidades, reducir trámites o simplificar procesos”, añade Chaves. Esa capacidad de evolucionar sin perder de vista las necesidades de las personas ha permitido al BN mantener un liderazgo sostenido dentro del sistema financiero costarricense. “La mejor muestra de confianza se refleja en quienes han depositado en nosotros sus sueños. Esa lealtad, construida durante décadas, es el reflejo más tangible de la reputación del banco más grande e importante de Costa Rica”, concluye.

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