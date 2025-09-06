Liderazgo con integridad, visión y valores

Por E&N Brand Lab para FRIOPARTES

Rubén Efraín Wolozny, Presidente de FRIOPARTES, uno delos líderes empresariales más confiables en la región por Revista Estrategia & Negocios en alianza con Datos Group y PIZZOLANTE, sostiene que alcanzar dicha distinción ha sido gracias a su visión cimentada en la honestidad y un compromiso inquebrantable con el bienestar de sus colaboradores, clientes y comunidad.

Para Wolozny este es un “reconocimiento inesperado” que le llena de orgullo y gratitud. “El darme cuenta de que, a una persona, ya no digamos a una organización entera, le ha interesado mi vida, mis logros y sacrificios convertidos en éxitos, es muy gratificante”. Su trayectoria, sostiene, es una demostración de cómo los valores éticos son la base para construir una reputación sólida y duradera en un mercado competitivo.

LA CONFIANZA COMO PILAR

Para Wolozny, la confianza “es un reflejo del ejemplo que uno proyecta. En la manera cómo uno conduce su vida por el camino de la rectitud, así se crea la confianza”. Esta convicción se traslada directamente a su modelo de negocios: “Si es bueno para mi cliente, seguramente es bueno para mí”.

Esta perspectiva, centrada en el bienestar del cliente, es el motor que impulsa la lealtad y el éxito de FRIOPARTES. En un entorno de información por el auge del internet y las redes sociales, Wolozny, recalca que una empresa jamás debe mentir.

Además, Wolozny cultiva la confianza entre sus colaboradores, a quienes pide considerarlo su amigo y no solo como su jefe, ya que todos forman parte de “la gran Familia Polar”, como se conoce al equipo de trabajo de FRIOPARTES.

“Vivimos sus logros y éxitos como si fuesen los de todos y también sufrimos las desgracias como si fuesen nuestras. Al final, todos empujamos la carreta hacia un mismo destino”, dice. En cuanto a proveedores y socios estratégicos, el directivo reitera la importancia de la empatía para “ponerse en los zapatos de los otros” y reconocer sus esfuerzos, incluso cuando los resultados pueden no ser los esperados.

“Hay que ser justos, pues a mí, como contratista, me puede suceder lo mismo. Nuestro proceso es meramente técnico y hay muchos factores que pueden o no ser satisfactorios para el cliente, pero el esfuerzo por brindarle calidad se hace, aunque perdamos dinero en el proyecto”, concluye Wolozny.

OPERACIÓN RESPONSABLE

Una de las apuestas de FRIOPARTES es proyectarse hacia la comunidad a través de iniciativas orientadas a beneficiar a sus públicos objetivos. Así nació su propia fundación Sara Wolozny, con el objetivo de “ver sonreír a los más necesitados”.

De acuerdo con Rubén Efraín Wolozny, presidente de FRIOPARTES, esta iniciativa es un proyecto de familia y de empresa, en el que están poniendo todo su esfuerzo para hacerlo prosperar.

TRES CLAVES DE LIDERAZGO YÉTICA DE RUBÉN EFRAÍN WOLOZNY

01. EMPATÍA: El empresario sostiene quesiempre hay que ponerse en los zapatosdel otro.

02. CERCANÍA: Wolozny cree fielmente que el bienestar de uno es el bienestar de todos.

03. LIDERAR CON EL EJEMPLO: Rubén subraya que la confianza que uno infunde en los demás no dista del ejemplo a seguir que uno proyecta.

"El público general visita y compra donde puede estar seguro de que lo atenderán bien, donde no le darán ‘gato por liebre’. Ese es el valor agregado más importante y el que hace que las empresas triunfen”.

Rubén Efraín Wolozny, Presidente de FRIOPARTES