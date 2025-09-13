Ocio

Siete cosas que necesita saber sobre el Sorteo de Preventa de boletos para la Copa Mundial

El Sorteo de Preventa Visa abrió el miércoles 10 de septiembre y cierra el viernes 19 de septiembre. Se ofrecerá un total de un millón de boletos, los participantes deben tener 18 años o más para ingresar al sorteo, y no es necesario realizar una compra para participar o ganar.

Por revistaeyn.com La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado y los aficionados tienen la primera oportunidad de acceder a boletos antes que el público general a través del Sorteo de Preventa Visa. Por primera vez, el torneo se jugará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, reuniendo a 48 selecciones para disputar 104 partidos durante 39 días llenos de acción en 16 ciudades anfitrionas.

A continuación, siete detalles clave sobre cómo participar en el Sorteo de Preventa Visa: Periodo de inscripción: El Sorteo de Preventa Visa abrió el miércoles 10 de septiembre y cierra el viernes 19 de septiembre a las 11 a.m. ET. Se requiere un usuario de FIFA: Utilice su usuario de FIFA o debe crear uno en FIFA.com/tickets para participar en el Sorteo de Preventa Visa y tener la oportunidad de comprar boletos antes que el público general. Un millón de boletos disponibles: Se ofrecerá un total de un millón de boletos durante el Sorteo de Preventa Visa. Los participantes deben tener 18 años o más para ingresar al sorteo, y no es necesario realizar una compra para participar o ganar. El reglamento oficial completo está disponible en el sitio web de la FIFA. Proceso de selección aleatorio: Al ser un sorteo aleatorio, el momento en que te inscribas no afecta sus posibilidades de ser seleccionado. Las personas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con horarios designados para la compra de entradas a partir del 1 de octubre. Ser seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas durante la franja de tiempo asignada.