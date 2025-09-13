Reportan estancamiento de 21.000 trámites y registro de medicamentos en Guatemala

Empresas & Management

La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéutica celebra que se retomaran las mesas de trabajo para avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Por revistaeyn.com La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéutica (Fedefarma) señala que existe una presa de trámites de expedientes en el registro de medicamentos y terapias en Guatemala que asciende a los 21.000 trámites en los últimos 15 meses. Los atrasos en el acceso a la innovación en salud tiene en consecuencias como limitación en opciones terapéuticas, se pierde la posibilidad de acceder a terapias que aumentan la expectativa de vida o que reducen complicaciones y hospitalizaciones, terapias menos efectivas generan mayor uso de servicios de emergencia, estancias hospitalarias y procedimientos costosos y presión financiera futura.

Por ello, Fedefarma celebra y apoya el que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA) y la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social retomaran las mesas de trabajo para avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas. De acuerdo con Fernando Vizquerra, Director del clúster para Guatemala y Costa Rica, han venido notando diferentes retos que han hecho que Guatemala pasara de ser uno de los países con tiempo récord de aprobación en el registro de medicamentos a tener ahora atrasos de hasta 15 meses. Ante este panorama, Fedefarma destaca la importancia de implementar medidas efectivas para superar los desafíos que enfrenta el sistema como la renovación automática del registro de medicamentos. La búsqueda de soluciones conjuntas en las mesas de trabajo buscan beneficios como la digitalización y trazabilidad en las contrataciones, introducción de pagos condicionados a resultados, compras por volumen o acuerdos de riesgo compartido, que permiten alinear valor clínico con eficiencia financiera, alianzas público-privadas y competitividad responsable.