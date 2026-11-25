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Altia, COIMSER, Constructora Palada, Banco LAFISE, RAP y Green Valley protagonizan el enfoque “Integridad que Genera Valor” del especial de E&N para FUNDAHRSE. Sus experiencias muestran cómo la gestión responsable, la innovación y las relaciones de confianza se conectan con la competitividad y el desarrollo de Honduras.

Por: Revistaeyn.com La confianza se construye en las decisiones de cada día: cómo se evalúa un financiamiento, se cumplen los compromisos de una obra, se gestionan los recursos o se desarrollan relaciones con proveedores y comunidades. En esas prácticas, la integridad adquiere una dimensión empresarial: ayuda a sostener vínculos, gestionar riesgos y crear valor a largo plazo.

Esa relación entre principios y desempeño articula “Integridad que genera valor”, uno de los cuatro enfoques del especial que Estrategia & Negocios desarrolló para FUNDAHRSE por los 20 años de su Sello de Empresa Socialmente Responsable. Altia, Banco LAFISE, COIMSER, Constructora Palada, Green Valley y RAP reúnen seis experiencias complementarias. Desde la gobernanza y la evaluación del crédito hasta la infraestructura eficiente y el desarrollo económico local, sus casos permiten conocer cómo se incorpora la sostenibilidad a la gestión del negocio.

ALTIA: innovación para un entorno empresarial sostenible

En Altia Smart City, la creación de valor se expresa en un ecosistema que conecta infraestructura corporativa, tecnología y bienestar. Con presencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa, integra iluminación LED, generación solar, climatización eficiente y elevadores regenerativos para optimizar el uso de recursos. Su propuesta combina espacios de trabajo con servicios, educación, comercio y áreas de convivencia. El propósito es favorecer la productividad, la atracción de talento y el crecimiento de empresas de tecnología, BPO y servicios globales. La relación con el entorno también forma parte de ese modelo. El especial documenta iniciativas de educación bilingüe en escuelas públicas de comunidades cercanas, particularmente Armenta, y el apoyo al Banco de Leche Humana del Hospital Mario Catarino Rivas.

BANCO LAFISE: criterios responsables en la decisión crediticia

Para Banco LAFISE Honduras, la integridad forma parte de la evaluación del financiamiento y de las relaciones con sus grupos de interés. Su estrategia cuenta con un área independiente de Sostenibilidad, un Comité de Ética y formación continua para sus colaboradores.

Mediante su Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), evalúa el 100 % de la cartera comercial bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con debida diligencia y seguimiento en campo, según recoge el especial. “La decisión crediticia considera tanto la capacidad financiera del cliente como los riesgos asociados a su actividad”, explica Jorge González, gerente general del banco. El enfoque busca identificar factores que pueden afectar la viabilidad de los proyectos y sus impactos sobre el ambiente, las comunidades y los derechos laborales. La contribución social también se expresa mediante Fundación Zamora Terán, brazo social de Grupo LAFISE: "Educa Roatán", implementado por la Fundación junto con la Alcaldía Municipal y One Laptop per Child, beneficia a 5.500 estudiantes con tecnología, formación docente y acompañamiento pedagógico.

COIMSER: compromisos que se traducen en ejecución

En su primer año de postulación al Sello FUNDAHRSE, COIMSER —Compañía de Inversiones Múltiples y Servicios— presenta una experiencia centrada en empleo local, educación y gestión operativa responsable. Según los avances de 2026 recogidos en el especial, más del 95 % de su empleo es local, del municipio de Santa Cruz de Yojoa. La empresa también prioriza las compras locales como forma de fortalecer a los emprendedores de la zona. Su alianza con el Centro Educativo Amor y Esperanza se concreta en un convenio que abarca higiene, salud, mobiliario y materiales, con más de 170 alumnos beneficiados. Internamente, promueve becas y oportunidades de crecimiento para sus colaboradores. En sus proyectos agroindustriales, incorpora medidas de bioseguridad y un sistema de gestión alineado con estándares de calidad, orientados a la inocuidad alimentaria y la continuidad operativa.

CONSTRUCTORA PALADA: confianza y continuidad en cada proyecto

En una empresa familiar de tres generaciones y más de 40 años de trayectoria, cumplir compromisos también es construir continuidad. Constructora Palada vincula su competitividad con la calidad de sus obras y con la confianza de clientes, colaboradores, proveedores y comunidades. La compañía sostiene que la rendición de cuentas y el actuar con integridad contribuyen a gestionar eficientemente los recursos, prevenir riesgos y cumplir los compromisos contractuales. Esta visión tiene un soporte organizativo: funciones específicas de RSE y Relaciones Institucionales que coordinan compromisos, dan seguimiento a las iniciativas y articulan alianzas. A ello se suman proyectos de eficiencia energética con paneles solares y un programa de apoyo a infraestructura educativa, protección ambiental y vinculación comunitaria.

GREEN VALLEY: estándares y eficiencia para competir

En Naco, Santa Bárbara, Green Valley Advanced Manufacturing Hub conecta la competitividad industrial con la gestión ambiental y el compromiso social. Su infraestructura incorpora energía solar, cogeneración de energía y vapor y tratamiento de aguas residuales. La gestión ambiental está respaldada por la certificación ISO 14001:2015, de acuerdo con el perfil publicado.

Estos componentes se integran con espacios industriales construidos a la medida, infraestructura especializada y servicios para empresas internacionales que buscan establecer operaciones en Honduras. La sostenibilidad forma así parte de las condiciones que ofrece para desarrollar negocios. A través de iniciativas educativas impulsadas por GK Foundation, el proyecto también contribuye al aprendizaje de niños de Naco, Santa Elena y La Laguna, conectando la actividad industrial con oportunidades para las comunidades vecinas.

RAP: valor económico con propósito social

Para el Régimen de Aportaciones Privadas, la responsabilidad empresarial se vincula con el bienestar de sus afiliados, colaboradores y comunidades. La institución conecta su estrategia con inclusión financiera, vivienda, educación y calidad de vida. “En el RAP vemos las finanzas con rostro humano”, expresa Patricia Juárez, gerente de Talento Humano de la entidad. El programa ASESORAP ha capacitado a más de 68.000 personas para promover mejores decisiones financieras y una cultura de ahorro, según reporta la publicación. El Fondo de Vivienda, las becas para hijos de afiliados y las iniciativas de bienestar complementan esa contribución. El caso permite observar cómo una institución financiera de carácter social orienta sus servicios y recursos hacia necesidades de sus afiliados y articula alianzas y voluntariado para ampliar su aporte comunitario.

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