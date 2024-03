Continúa en marzo la “Gira de la Confianza” 2024

Estos eventos son posibles gracias a una red de aliados que han decidido abordar el tema durante 2024 , como el Consejo Nacional para la Sostenibilidad de Costa Rica, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y el Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES) Capítulo Salvadoreño del World Business Council for Sustainable, además del Centro para la Acción de la Responsabilidad Empresarial en Guatemala (Centrarse), que fue el primero en abrir un espacio para presentar los resultados de este informe, el pasado mes de enero.

Esta iniciativa recibe, por parte de Corporate Excellence, el endoso académico, profundizando en el fortalecimiento de estos temas claves en la región, especialmente en la importancia de la Confianza y cómo se conecta con otros intangibles y las principales tendencias en reputación en toda Iberoamérica.



¡Su participación es importante! Vote acá por sus Empresarios, Empresas y Marcas más confiables de Centroamérica.

En el mundo de la posverdad, dominado por fake news y retado por la digitalización y la Inteligencia Artificial, reflexionaremos sobre el valor de la Confianza, impulsando la Gira de la Confianza como una plataforma de exposición y posicionamiento de este estudio, aportando una nueva perspectiva de análisis sobre los intangibles -Confianza, Admiración y Respeto- que forman parte de Reputación. Además, lanzaremos y presentaremos los detalles del estudio y ‘Reputación en Centroamérica 2024: El Valor de la Confianza’.

LOS EXPERTOS DE LA GIRA CONFIANZA

Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE y Luis Maturén, CEO de Datos Group, serán los expertos a cargo de presentar los resultados y análisis del primer estudio de Confianza en Centroamérica publicado por E&N, acompañados por líderes y expertos locales.

-Italo es socio fundador de PIZZOLANTE, firma internacional de consultoría en estrategia y comunicación empresarial, con un prestigioso portafolio de clientes de empresas familiares, multinacionales, locales y globales.

Con más de 50 años de experiencia, es un activo consejero en temas de Reputación y Negocios Responsables bajo criterios ASG; Gestión estratégica de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance; y alineación y gobernanza para empresas familiares.

“No siempre lo que tú crees que eres es lo que los demás perciben que eres. Eso es lo que genera o no confianza. Si conoces cuáles son los elementos que movilizan la confianza puedes influir positivamente en esos valores de diferenciación para ser percibido como tú aspiras serlo”, destacó Pizzolante.

-Luis Maturen es CEO de Datos Group, empresa de Investigación de Mercados y Opinión Pública, con 70 años de experiencia en el mercado latinoamericano.

Maturen es el encargado del desarrollo y de compartir en mercados internacionales las herramientas cuantitativas que facilitan la Gestión Humana en las empresas, así como de establecer nuevos índices para medir el bienestar corporativo, en el marco de la creatividad e innovación que impulsa a las personas.

En la edición del estudio Confianza 2023 y en la investigación 2024, que está actualmente en desarrollo, Datos es la firma proveedora de la información, aporta la metodología, el procesamiento y la rigurosidad objetiva de los resultados.

“La reputación es la combinación de la confianza que ganan tus actuaciones; de tus comportamientos frente a la sociedad y a las diferentes audiencias, y de la admiración y el respeto que ellos provocan. Un elemento fundamental es conocer cuáles los aceleradores de un proceso de confianza y combinarlos con cuáles son las empresas o los líderes que son percibidos conectados con esos aceleradores. Cuando la confianza se combina con la admiración que generan tus actuaciones y el respeto que merecen, genera actitudes y comportamientos que construyen la reputación en las organizaciones”, definió Maturen.

“En estos tiempos en los que la gente tiene poder con sus redes sociales, y el poder de transmitir contenidos, la pregunta confío o no confío, tiene reputación o no, me agrada o no me agrada, es lo que va a definir que los mensajes se conviertan en algo viral o no, definirá si tienes personas que neutralicen este ataque”, agregó.

Lo invitamos a participar de estos eventos, contactando a nuestros aliados de país y también a sumarse a nuestra encuesta 2024, en la que queremos conocer el estado de la Confianza de los empresarios, empresas, marcas e instituciones de Centroamérica y su evolución en entornos complejos. Llene la encuesta dando clic a este enlace.