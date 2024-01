Inicia la gira CONFIANZA en Centroamérica: Frente a la polarización, hay que preservar la Confianza

“En estos tiempos en los que la gente tiene poder con sus redes sociales, y el poder de transmitir contenidos, muchas veces sin saber, nadie va a validar antes de repostear contenido, de forma visceral va a preguntar confío o no confío, tiene reputación o no, me agrada o no me agrada, y eso es lo que va a definir que los mensajes se conviertan en algo viral o no, si tienes personas que neutralicen este ataque”.

Maturen se refirió a la elección de Confianza, como el intangible que DATOS Group, PIZZOLANTE y Estrategia & Negocios decidieron investigar en Centroamérica, siendo parte de la reputación, junto a la admiración y el respeto. “¿Por qué no preguntamos por reputación? Porque la confianza es más cercana, es un concepto que la gente tiene mucho más claro, reputación es un constructo de 3 elementos y es mucho más complejo responder “para ti quien tiene más reputación”, que “en quien confías más”, puntualizó.