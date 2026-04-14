OPINIÓN| La ética no se premia: se construye (y define el destino de una empresa)

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

Durante años, el mundo corporativo a escala global ha construido una narrativa y una cultura confortable entorno a identificar, premiar y visibilizar a los “líderes más éticos”, como si la ética fuera una cualidad casi heroica.

Pero esa lógica tiene un problema de fondo: confunde representación con realidad.

Una organización no es ética porque su CEO lo sea. Es ética cuando su sistema completo funciona bajo parámetros éticos, incluso —y especialmente— cuando nadie está mirando.

Los rankings, premios y reconocimientos suelen enfocarse en personas. Construyen figuras, elevan trayectorias, generan reputación.

Pero en ese proceso, muchas veces se produce una distorsión. La ética se convierte en un atributo de liderazgo, no en una propiedad estructural de la empresa. El resultado es lo que podríamos llamar una “ética de vitrina”: bien comunicada, socialmente validada, pero no necesariamente operativa.

Una organización puede tener un líder reconocido por su integridad y, al mismo tiempo tolerar prácticas comerciales dudosas, presionar objetivos que incentivan atajos o carecer de controles reales. Ahí es donde la narrativa se rompe.