Costa Rica: llegada de turistas crece casi un 13% en el primer trimestre del año

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Según los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) los 959.738 turistas que arribaron al país en el primer trimestre de 2026 es la mayor cantidad en la historia para ese periodo, superando en un 12,89 % a los 850.329 de ese trimestre de 2025

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica anunció que durante el primer trimestre de 2026 se registró la cifra récord de 959.738 turistas que llegaron al país por la vía aérea, con lo cual acumula seis meses consecutivos de crecimiento. "Esto representa los mejores tres meses en toda la historia del turismo de Costa Rica. Se reporta el crecimiento de nuestros principales mercados en más de 10 puntos porcentuales", declaró el ministro de Turismo, William Rodríguez.

Según los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) los 959.738 turistas que arribaron al país en el primer trimestre de 2026 es la mayor cantidad en la historia para ese periodo, superando en un 12,89 % a los 850.329 de ese trimestre de 2025 y en un 8,5 % a los 884.264 de ese periodo de 2024, que hasta ahora era la mayor marca. Estados Unidos es el principal mercado de turistas para Costa Rica con 546.258 en el primer trimestre del año, seguido por Canadá con 146.841, Alemania con 29.474, Francia con 28.634, Reino Unido con 25.090, México con 23.242 y España con 13.420, entre otros. El ministro Rodríguez afirmó que el país ya suma seis meses consecutivos de crecimiento y que el objetivo es seguir haciendo esfuerzos en innovación de la promoción turística en los principales mercados y en las acciones de atracción de líneas aéreas y la ampliación de conexiones aéreas.