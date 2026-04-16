Bitcoin atraviesa una fase de ajuste tras su reciente recuperación

Finanzas

El reciente repunte del activo se vio respaldado por un entorno global más favorable para los activos de riesgo. Los mercados bursátiles internacionales mostraron avances significativos, con índices clave acercándose a máximos históricos, lo que impulsó una mayor exposición a instrumentos como bitcoin.

Por revistaeyn.com El bitcoin atraviesa una fase de ajuste tras su reciente rally, en un entorno donde el optimismo macroeconómico y el apetito por el riesgo continúan brindando soporte, pero donde persisten riesgos geopolíticos y regulatorios. Antonio Di Giacomo, analista senior de Mercado de XS.com, señala que la evolución del activo dependerá en gran medida del comportamiento de los mercados globales, dela política monetaria y del desarrollo de tensiones internacionales, consolidándose como un activo cada vez más integrado en el sistema financiero tradicional.

Recientemente el bitcoin registró una ligera corrección durante la jornada del miércoles, luego de haber superado la zona de los US$74.500 en la sesión previa. La criptomoneda retrocedió cerca de un 1,5 %, cotizando en torno a US$74.100, tras haber alcanzado máximos intradias recientes de US$76.120. Este movimiento refleja una toma de ganancias por parte de los inversionistas tras un sólido impulso alcista. "El reciente repunte del activo se vio respaldado por un entorno global más favorable para los activos de riesgo. Los mercados bursátiles internacionales mostraron avances significativos, con índices clave acercándose a máximos históricos, lo que impulsó una mayor exposición a instrumentos como bitcoin", apunta Di Giacomo.

SENTIMIENTO POSITIVO

El sentimiento positivo también se vio impulsado por las expectativas de una posible reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Este factor contribuyó a reducir temporalmente la aversión al riesgo, lo que propició un entorno más favorable para los activos volátiles y de alto rendimiento. A nivel macroeconómico, Di Giacomo señala que los datos de inflación en Estados Unidos sorprendieron a la baja, lo que refuerza la percepción de que las presiones inflacionarias podrían estar moderándose. Este escenario ha alimentado las expectativas de una política monetaria menos restrictiva, lo que favorece el apetito por activos alternativos como las criptomonedas.