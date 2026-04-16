Guatemala invertirá US$45,5 millones en red de institutos tecnológicos

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Guatemala anunció la construcción de 10 institutos tecnológicos regionales, un proyecto de infraestructura educativa que requerirá una inversión total de aproximadamente US$45,5 millones, equivalentes a 350 millones de quetzales.
Según información oficial, cada uno de los centros contará con un presupuesto cercano a US$4,55 millones (35 millones de quetzales), y forma parte de una de las principales metas de la administración del presidente Bernardo Arévalo para reducir el déficit de acceso a la educación pública en distintas regiones del país.
Álvaro Véliz, asesor de Proyectos Prioritarios de la Presidencia y encargado del diseño, explicó que actualmente el proyecto se encuentra en fase administrativa, con la elaboración de bases de licitación, así como la gestión de permisos ambientales y de seguridad estructural. Entre las primeras ubicaciones en desarrollo figuran Chisec, en Alta Verapaz, y Rabinal, en Baja Verapaz.
De acuerdo con el cronograma oficial, 2026 estará enfocado en los procesos administrativos, mientras que en 2027 iniciará la etapa de construcción, planificación y ejecución de las obras, las cuales podrían completarse en un plazo aproximado de año y medio, con miras a su entrega antes de finalizar el período presidencial.
Cada instituto tendrá capacidad para albergar a unos 400 estudiantes y contará con nueve aulas diseñadas para grupos de entre 35 y 40 alumnos. Además, incluirá un auditorio abierto, biblioteca, áreas administrativas, comedores, zonas verdes y tres laboratorios especializados orientados a la enseñanza de oficios vinculados a las actividades productivas de cada región.
El proyecto apuesta por un modelo educativo que busca facilitar la inserción laboral de los jóvenes, alineando la formación técnica con las necesidades económicas locales. Según Véliz, este enfoque retoma elementos históricos de las escuelas tipo federación impulsadas en la década de 1940 durante el gobierno de Juan José Arévalo, pero adaptadas a un nuevo modelo pedagógico promovido por el Ministerio de Educación.
En cuanto al diseño, los edificios compartirán un mismo prototipo arquitectónico con forma elíptica, inspirado en el símbolo del cero en la numeración maya. Este concepto incorpora un patio central que favorece la ventilación natural y la iluminación, optimizando el consumo energético.
Asimismo, se prevé la implementación de sistemas sostenibles como recolección de agua de lluvia, uso de energía solar en áreas específicas y manejo integral de desechos sólidos, incluyendo compostaje y reciclaje.
Las autoridades destacan que esta red de institutos tecnológicos no solo ampliará la cobertura educativa, sino que también contribuirá al desarrollo económico regional, al formar capital humano capacitado para integrarse a las cadenas productivas locales.
Con información de AGN