Guatemala invertirá US$45,5 millones en red de institutos tecnológicos

Según información oficial, cada uno de los centros contará con un presupuesto cercano a US$4,55 millones (35 millones de quetzales), y forma parte de una de las principales metas de la administración del presidente Bernardo Arévalo para reducir el déficit de acceso a la educación pública en distintas regiones del país.

El Gobierno de Guatemala anunció la construcción de 10 institutos tecnológicos regionales, un proyecto de infraestructura educativa que requerirá una inversión total de aproximadamente US$45,5 millones, equivalentes a 350 millones de quetzales.

Álvaro Véliz, asesor de Proyectos Prioritarios de la Presidencia y encargado del diseño, explicó que actualmente el proyecto se encuentra en fase administrativa, con la elaboración de bases de licitación, así como la gestión de permisos ambientales y de seguridad estructural. Entre las primeras ubicaciones en desarrollo figuran Chisec, en Alta Verapaz, y Rabinal, en Baja Verapaz.

De acuerdo con el cronograma oficial, 2026 estará enfocado en los procesos administrativos, mientras que en 2027 iniciará la etapa de construcción, planificación y ejecución de las obras, las cuales podrían completarse en un plazo aproximado de año y medio, con miras a su entrega antes de finalizar el período presidencial.

Cada instituto tendrá capacidad para albergar a unos 400 estudiantes y contará con nueve aulas diseñadas para grupos de entre 35 y 40 alumnos. Además, incluirá un auditorio abierto, biblioteca, áreas administrativas, comedores, zonas verdes y tres laboratorios especializados orientados a la enseñanza de oficios vinculados a las actividades productivas de cada región.

El proyecto apuesta por un modelo educativo que busca facilitar la inserción laboral de los jóvenes, alineando la formación técnica con las necesidades económicas locales. Según Véliz, este enfoque retoma elementos históricos de las escuelas tipo federación impulsadas en la década de 1940 durante el gobierno de Juan José Arévalo, pero adaptadas a un nuevo modelo pedagógico promovido por el Ministerio de Educación.