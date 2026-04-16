Costa Rica TOM 2026: marcas tradicionales reconquistan al consumidor

Análisis de Pablo Balcáceres / Investigación Kantar Mercaplan

Las marcas tradicionales conquistan la mente de los consumidores en Costa Rica, para el presente Top of Mind. De acuerdo con el análisis de Kantar Mercaplan, “hay una recuperación de marcas consolidadas: las tradicionales y grandes están recuperando el terreno que anteriormente habían cedido ante competidores más pequeños, aunque las marcas privadas siguen ganando presencia mental”.

En sectores estratégicos como Telefonía y Aseguradoras, la entrada y consolidación de competidores privados pone presión sobre las marcas estatales, aunque estas últimas siguen a la cabeza.

Al analizar los resultados, Pastas Roma logra posicionarse como Marca Grand TOM (+ 75 % de recordación), al igual que Dos Pinos. Cerca se queda pollo Pipasa, que logra el 70 % de la preferencia.

“Pastas Roma y Dos Pinos han logrado su dominio absoluto por su consistencia con su herencia y valores, además de sostener estándares de calidad que satisfacen plenamente al consumidor”, apunta Kantar Mercaplan.

En las categorías Leche, Jugos, Néctares, Cafés, Cervezas y Ron se muestran líderes robustos. “Marcas que se han mantenido consistentemente atendiendo las necesidades de sus consumidores, demostrando cercanía emocional y alta calidad funcional”, agregan los expertos.

Las categorías más fragmentadas son Boquitas y Snacks, Salsas Preparadas y Embutidos.