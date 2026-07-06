Costa Rica sigue como único miembro de la OCDE con inflación negativa

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Colombia fue en mayo el segundo país con la inflación general más elevada, en concreto un 5,8 % (una décima más que el mes anterior), sólo por detrás de Turquía, que la tiene desbocada (32,6 %).

Por Agencia EFE La inflación en el conjunto de la OCDE, que había aumentado con fuerza desde marzo con el inicio de la guerra en Oriente Medio, siguió subiendo en mayo, en concreto dos décimas respecto a abril, hasta el 4,6 %, antes de que Estados Unidos e Irán firmaran el acuerdo de alto el fuego el 17 de junio. En mayo, el incremento interanual de la energía pasó a ser del 15,8 %, frente al 13,2 % en abril, destacó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que precisó que entre los 37 países miembros para los que hay datos, la inflación de la energía subió en 26 y disminuyó en los otros 11.

Como ya ocurría en abril, Colombia fue en mayo el segundo país con la inflación general más elevada, en concreto un 5,8 % (una décima más que el mes anterior), sólo por detrás de Turquía, que la tiene desbocada (32,6 %). También tenían tasas superiores al 5 % Grecia, Islandia y Lituania, mientras que en el otro extremo Costa Rica fue el único miembro de la OCDE con una inflación negativa (-1 %, frente al -1,6 % en abril). Fue particularmente baja en Suiza (0,6 %) y en Suecia (0,8 %). España fue uno de los que bajó, ya que la inflación energética se redujo en un mes del 6,6 % al 5,9 %, y la inflación general se mantuvo estable en el 3,2 % (3,6 % en términos armonizados). La inflación energética superó el umbral del 20 % en Estados Unidos, Canadá, Lituania y Turquía.