BAC Costa Rica: Conectamos con nuestros clientes a través de un propósito: reimaginar la marca y la banca

Por María José Núñez Chacón - E&N Brand Lab

Cuando BAC Costa Rica mira de cerca las campañas más importantes que ha desarrollado en los últimos dos años, se encuentra con que están marcadas por factores que coinciden: buscar un elevado nivel de conexión con sus audiencias y estar presente en cada momento con los clientes.

Eso le ha ganado un lugar en la mente de los consumidores, quienes lo recuerdan cada vez que tienen que resolver alguna necesidad. Claro, ha sido producto de una construcción de marca en la que trabaja todos los días y que ha evolucionado con el tiempo, así como conectar con sus audiencias a través de un propósito.

“En nuestras últimas campañas buscamos replantear y reformular la forma en la que comunicamos las cosas, por eso hace dos años hicimos un viraje de nuestro propósito de marca. Ese propósito se basa en re-imaginar a nuestra marca, a la banca y generar prosperidad en las comunidades”, detalló José Alexis Jiménez, gerente de mercadeo de BAC Costa Rica.

Para llegar ahí, han estudiado con detalle las razones por las que los clientes seleccionan a BAC dentro del portafolio de marcas que hay en el mercado costarricense, y la principal conclusión a la que llegaron fue que fidelizan las experiencias.

Algo que no es tan fácil, pues la competencia es dura en el mercado y ser uno de los ganadores del Top of Mind 2026 de E&N, desarrollado en conjunto con Kantar Mercaplan, habla de que procuran dejar huella de largo plazo en sus clientes, acciones que transforman el día a día de las personas.

El pasado 16 de abril se realizó el cierre de la gira TOM 2026 en el Centro de Convenciones ubicado en San José, Costa Rica, donde se reconoció el trabajo que realizan diversas marcas para mantenerse en la mente de sus clientes, entre ellos destacó BAC.

Jiménez está convencido de que las estrategias, basadas en decisiones con proyección a futuro, les permite generar un alto nivel de seguridad y de esta forma, construyen la comunicación en los diversos canales con los que cuenta.

“Siempre que trabajamos nuestras campañas nos preguntamos, ¿cuáles van a ser las experiencias que van a vivir los clientes con este nuevo concepto?, lo que implica necesariamente entender qué es lo que requieren y cómo los productos que ofrecemos les transforma la vida”.

Por ejemplo, cuando desarrollan campañas enfocadas en las pequeñas y medianas empresas, ya no se trata solamente del empoderamiento, sino de la experiencia que van a crearles para que logren conectar con la marca.

Recordó que BAC Costa Rica conecta con más 1,7 millones de personas, y en un mercado donde todos necesitan una tarjeta, una cuenta bancaria, un medio de pago, una pensión o un seguro la clave está en la diferenciación y convertirse en la primera marca en la que piensan las personas, algo que implica conocer, previamente, las necesidades del público y luego entender el impacto posterior a la campaña.

“Nos toca asumir el reto de incorporar la innovación y las nuevas tendencias de la tecnología e información, como la Inteligencia Artificial para poder crear campañas que conecten con las emociones”, concluyó.