Costa Rica no va al Mundial, pero las marcas TOM adaptaron campañas con resiliencia

Por María José Núñez Chacón - revistaeyn.com

Más que un sentimiento de frustración personal, todavía duele no ir al Mundial de Fútbol y no solo lo hablamos por el diario vivir, las marcas costarricenses tenían sus planes y campañas ya definidas para dar lo mejor de sí a los consumidores y clientes en junio próximo, pero todo cambió con la devastadora noticia que la Selección no clasificó.

Ese momento fue el ideal para que todas aquellas que están en el Top of Mind del público mostraran la capacidad y resiliencia de darle la vuelta a sus planes y adaptarse para crear memorias en el público.

Las marcas que han forjado historia y que son parte del estudio Top of Mind 2026 de Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios lo demostraron, tomaron con valentía el desafío de convertir sus campañas y despertar la fiebre del fútbol en sus audiencias.

Un ejemplo es BAC Costa Rica, la cual entendió que generar una nueva experiencia en torno al evento más grande del mundo futbolístico les permitirá ser recordados por su público, aunque ya tenían una campaña previamente desarrollada.

De acuerdo con José Alexis Jiménez, gerente de mercadeo de BAC Costa Rica, el 2026 les trajo un reto muy importante, de hecho, sabe que muchas marcas en el año 2025 visualizaban que el país iba a clasificar y contaban con una estrategia gigante.

Aquí entró la innovación y la rapidez con la que las marcas que realmente entienden a sus audiencias, les dieron un giro a sus historias y lograron cambiar los mensajes; porque les tocó reaccionar a las realidades del mercado.

“Este es el ejemplo vivo de lo que nos ocurre día a día en el mercadeo, planificamos en el tiempo, pero debemos ser los suficientemente versátiles para ajustar las velas del barco, sin que se sienta un exabrupto en esas decisiones, y que mañana cuando los costarricenses y nuestros clientes vean la campaña del Mundial sentirán la innovación y la diferenciación”, contó Jiménez.

Otra marca que entendió que la clave está en adaptarse y transformar sus mensajes para conectar con los clientes, a pesar de la adversidad que significó perder el puesto en el Mundial, fue Walmart Centroamérica.

Adrián Soto, gerente regional de Mercadotecnia de Walmart Centroamérica relató que correspondió corregir en el camino para mantener la identidad y el sentimiento de sus clientes, aunque eso significara tomar una campaña ya trabajada y guardarla.

“Tuvimos que adaptar nuestra campaña, cambiar todo y hacerlo en tiempo récord. Hoy estamos a punto de salir con la estrategia del Mundial. Lo que hicimos fue transformar la pasión que genera el fútbol en Costa Rica con el sentimiento de compartir en familia y amigos; nuestra propuesta está basada justamente en el valor de celebrarlo desde casa”, añadió el líder de Walmart Centroamérica.

Banco Nacional fue una de las muchas otras marcas que le dieron un giro a su campaña mundialista, y aunque resultó doloroso, por ser uno de los patrocinadores principales de la Selección, tienen claro que seguirán en las buenas y en las malas.

“Estamos ahí, aunque no alcanzamos este gran sueño nos mantenemos cerca y presentes, así como lo hacemos cuando hay que transformar un sueño en casa propia, en una oportunidad para estudiar, viajar o emprender”, confirmó Silvia Chaves, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.