Estrategia de adaptación e hiperconexión fideliza a clientes ticos de Walmart Centroamérica

Por María José Núñez Chacón - E&N Brand Lab

Alcanzar altos niveles de recordación en la mente de sus consumidores ha implicado para Walmart Centroamérica - tanto en el ámbito centroamericano como en la operación para Costa Rica- impulsar fuertes estrategias de adaptación e hiperconexión.

Miran con especial atención a las clientas, las cuales se mueven intensamente en diversas plataformas sociales, de manera que cada campaña que impulsen tiene que tomar en cuenta dónde y cómo están, para llevarles un mensaje clave, que evidencie el beneficio que les genera.

“Tenemos una obsesión de entender dónde están nuestras audiencias, cómo se mueven, qué piensan y lo que necesitan, para llevarles nuestra propuesta de valor. En Costa Rica tenemos clientas más tecnológicas y conectadas, algo que no necesariamente sucede en otros países”, contó Adrián Soto, gerente regional de Mercadotecnia de Walmart Centroamérica, en el marco de la presentación del estudio Top of Mind 2026 de Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios.

Precisamente, pasado 16 de abril se realizó el cierre de la gira TOM 2026 en el Centro de Convenciones ubicado en San José, Costa Rica, donde se reconoció el trabajo que realizan diversas marcas para mantenerse en la mente de sus clientes, entre ellos destacó Walmart Centroamérica como uno de los principales.

Añadió que trabajan en adaptarse a lo que va sucediendo, y saben que su público, está conformado por mujeres de diversas edades y que eligen distintos formatos de retail, de forma que profundizan cada ecosistema, a fin de construir sus propuestas de mercadeo.

Walmart Centroamérica fue una de las marcas de mayor recordación en la mente de los costarricenses, en el estudio Top of Mind 2026, lo que para Soto es la respuesta a estrategias conectadas con la filosofía impulsada por su fundador: ahorrar dinero para que las familias centroamericanas vivan mejor.

Con este norte claro enfocan todos sus esfuerzos en cumplirlo, algo que no es tan fácil en medio de un mercado plagado de ruido en las redes sociales y “spam” que distrae la atención de las clientas.