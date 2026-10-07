Rosaysella Ulloa: Liderazgo femenino que hace de la confianza un activo estratégico

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios

“La confianza es la base del liderazgo. Si las personas no confían en quien las lidera, es muy difícil construir un equipo y avanzar juntos”, afirma Rosaysella Ulloa, gerente general del Banco Nacional (BN). En su gestión diaria, ese principio se traduce en coherencia entre lo que se dice y se hace, cumplimiento de promesas y decisiones sostenidas en hechos.

Para Ulloa, valores como honestidad, respeto y responsabilidad no son situacionales: son brújula en decisiones, conversaciones y en el trato a las personas. Esa consistencia —incluso en momentos difíciles— es lo que permite que quienes trabajan con ella sepan qué esperar y fortalecer lazos de confianza.

La credibilidad, añade, se construye cuando las personas saben que pueden contar con su líder, aunque no haya una respuesta fácil. Por eso prioriza comunicar con claridad, escuchar antes de decidir y explicar las razones detrás de cada elección.

Como práctica cotidiana para edificar confianza entre equipo, inversores y comunidad, Ulloa insiste en escuchar y hablar con claridad: entender necesidades y preocupaciones, y ser transparente sobre lo que se puede hacer y lo que ya está en marcha. “La confianza se fortalece cuando las personas sienten que se les escucha y que reciben información clara”, dice.

Su liderazgo trasciende la institución al entender el rol del BN como acompañante de proyectos de vida: emprender, hacer crecer un negocio o construir una vivienda. “Cuando una institución financiera cumple bienes a función, contribuye al desarrollo de las familias y de las comunidades”, explica. Ese propósito orienta sugestión: que el trabajo del banco se traduzca en oportunidades y bienestar.

En un mercado competitivo, Ulloa convierte la confianza en ventaja: los clientes confían al BN decisiones importantes (ahorros, crecimiento de negocios, financiamiento de vivienda), y esa relación de largo plazo diferencia a la institución. “No se trata solamente de ofrecer un producto, sino de construir una relación en la que el cliente sepa que puede contar con nosotros”, subraya.

Una decisión difícil que reforzó esa confianza fue reorganizar áreas clave bajo la Gerencia General —Tecnología, Gente BN, Marca y Relaciones Corporativas, Estrategia— y crear una Oficina de Transformación Digital vinculada a lo estratégico. Aunque hubo resistencias iniciales, con el tiempo se comprendió que era necesario para dar mayor impulso y coordinación a la transformación del banco.

Sobre la medición de la confianza, Ulloa recuerda que una organización confiable no es la que nunca recibe quejas, sino la que escucha, responde y mejora. En cuanto al apoyo a mujeres en el equipo, el BN promueve procesos de selección y desarrollo objetivos, transparentes e inclusivos, y trabaja para que la igualdad de oportunidades se traduzca en posibilidades reales de crecimiento.

Como legado, Ulloa desea que las próximas generaciones de líderes femeninas en Centroamérica ejerzan el liderazgo “con firmeza, pero también con humanidad”, actuando con ética, valores y transparencia, y pensando siempre en el impacto de sus decisiones en personas, comunidades y países. “Detrás de cada decisión empresarial hay historias de vida, familias y sueños”, concluye.