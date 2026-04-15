Universidad Galileo: actualización constante y vínculo con la industria

En un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado, la actualización constante ya no es una opción, sino una necesidad. Si bien es natural que exista una brecha entre las competencias académicas y las necesidades reales del mercado, el reto está en reducirla al máximo.

Por Celeste Alvarado – E&N Brand Lab La Universidad Galileo de Guatemala se ha consolidado como una institución referente en la formación de profesionales en áreas tecnológicas, destacándose por ofrecer carreras de vanguardia y una constante actualización académica alineada a las demandas del mercado global, Rodrigo Baessa Iunge, decano de esa universidad, comentó durante el Top Of Mind Guatemala 2026 cómo lo hacen. En un entorno donde la innovación avanza a gran velocidad, mantener vigente la oferta educativa representa un reto estratégico. Desde la universidad, esta actualización responde a un enfoque integral que combina capacitación docente, análisis internacional y una estrecha relación con la industria.

Actualización académica permanente

Durante el foro moderado por Alejandra Ordoñez, editora de Estrategia & Negocios para Guatemala, compartió que uno de los pilares fundamentales es la formación continua de catedráticos y directores de carrera. La institución impulsa su participación en conferencias académicas internacionales y encuentros de la industria, lo que les permite conocer de primera mano las tendencias, tecnologías emergentes y prácticas más relevantes tanto en el ámbito académico como empresarial. “A ello se suma un proceso constante de análisis comparativo con universidades líderes a nivel mundial, como Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of California Berkeley y Stanford University. Este benchmarking permite identificar buenas prácticas y adaptar contenidos relevantes al contexto local”, indicó.

Vinculación estratégica con la industria

Otro eje clave es la relación directa con el sector productivo. Como parte de sus procesos de autoevaluación, la universidad mantiene un diálogo constante con empleadores y líderes empresariales que contratan a sus egresados, con el objetivo de identificar brechas y fortalecer las competencias requeridas por el mercado. “Esta vinculación ha evolucionado con el tiempo. Lo que inició como una relación enfocada en la empleabilidad, hoy se traduce en alianzas estratégicas a través de iniciativas como la Oficina de Transferencia de Tecnología, donde empresas buscan soluciones, investigación y desarrollo dentro de la academia”, afirmó Baessa.

Reducir la brecha entre academia e industria

En un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado, la actualización constante ya no es una opción, sino una necesidad. Si bien es natural que exista una brecha entre las competencias académicas y las necesidades reales del mercado, el reto está en reducirla al máximo. El decano comenta que cuando esta brecha es amplia, los profesionales pierden competitividad e incluso enfrentan dificultades para mantenerse en sus empleos. Por ello, la universidad prioriza la alineación de sus programas con las demandas actuales, preparando egresados capaces de adaptarse a entornos dinámicos.

Tecnología y empleabilidad global

La apuesta por la tecnología es uno de los factores que ha fortalecido el posicionamiento de la Universidad Galileo. En un contexto donde los cambios son acelerados y el trabajo puede realizarse desde cualquier parte del mundo, los profesionales deben competir no solo a nivel local, sino global. Esto exige no solo una formación académica sólida, sino también especialización continua y actualización permanente, elementos que la institución promueve desde sus programas.

Aprender de los líderes globales

Aunque las universidades de élite internacional cuentan con mayores recursos para investigación y desarrollo, su experiencia representa una guía clave. Analizar sus avances permite identificar tendencias, evaluar su aplicabilidad en el entorno local e incorporar mejoras en los programas académicos.

Formación con visión de futuro