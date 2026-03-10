Estudio: Trabajadores reconocen el impacto de la IA, pero subestiman cómo les afectará

Aunque la mayoría de profesionales reconoce el impacto de la tecnología, muchos aún no comprenden cómo cambiará su propio trabajo ni qué habilidades deberán desarrollar para mantenerse competitivos.

La expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral ha abierto nuevas oportunidades, pero también ha dejado al descubierto una brecha de percepción entre trabajadores y empresas sobre cómo enfrentar esta transformación.

Una investigación realizada por Udemy, con datos recopilados junto con otras organizaciones y encuestas de YouGov, señala que el principal obstáculo para preparar a la fuerza laboral no es la falta de interés, sino la forma en que se percibe el cambio tecnológico. Según el informe, los empleados reconocen que la IA está modificando sectores completos, pero tienden a subestimar el riesgo que representa para sus propias funciones.

Este fenómeno está relacionado con el llamado “sesgo de optimismo”, un patrón psicológico que lleva a las personas a creer que los cambios negativos afectarán más a otros que a ellos mismos. Los datos lo reflejan claramente: en el Reino Unido, el 70 % de los trabajadores expresó preocupación por el impacto económico de la IA, pero solo el 39 % considera que su propio empleo podría verse amenazado, según la encuesta citada por YouGov.

De acuerdo con los analistas, esta brecha de percepción puede retrasar la actualización de habilidades clave. Si los empleados no creen que su trabajo cambiará, es menos probable que busquen capacitación que les permita adaptarse a nuevos procesos, herramientas o modelos de negocio impulsados por la automatización.

A la barrera psicológica se suma otra dificultad práctica: la falta de apoyo estructurado por parte de las empresas. El estudio de Udemy sostiene que los programas de formación en IA funcionan mejor cuando están vinculados a objetivos empresariales claros y adaptados a las necesidades de cada trabajador. “Cuando las organizaciones ofrecen rutas de aprendizaje personalizadas y estructuradas, los empleados muestran un alto nivel de compromiso”, indica el informe.

La evidencia sugiere que existe una fuerte disposición a capacitarse cuando las empresas facilitan el proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, el 70 % de los trabajadores afirmó haber completado formación en IA cuando su empleador la ofreció, según los datos citados en el estudio.