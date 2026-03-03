¿Cómo usar estratégicamente un crédito para generar crecimiento a largo plazo?

Finanzas

Por revistaeyn.com Es clave comprender cómo utilizar estratégicamente un crédito para generar crecimiento sostenible, en un contexto económico donde se mantiene como uno de los principales mecanismos para financiar proyectos productivos y de largo plazo. El financiamiento para inversión puede ser una herramienta poderosa si se orienta hacia actividades que aporten valor, productividad y expansión a negocios y emprendimientos, así como al desarrollo personal y profesional.

Según datos del sistema financiero supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), al cierre de 2025 las personas físicas concentraban aproximadamente el 62% del saldo principal de la cartera crediticia del sistema financiero costarricense. “El crédito debe verse como una herramienta para construir futuro. Cuando se utiliza con objetivos claros y dentro de una planificación financiera responsable, se convierte en un habilitador de crecimiento sostenido, tanto para empresas como para profesionales que buscan avanzar en su carrera”, explicó Carlos Mena, Gerente Comercial de MultiMoney. Desde una perspectiva estratégica, solicitar un crédito para financiar estudios universitarios, técnicos, certificaciones o programas de especialización puede convertirse en una inversión clave para el crecimiento a largo plazo. "La formación académica y la actualización profesional aumentan la empleabilidad, facilitan el acceso a mejores niveles salariales y fortalecen la estabilidad laboral, generando un retorno sostenido a lo largo de la vida profesional", señala Mena.

Paso a paso para solicitar un crédito

Cuando este financiamiento se orienta a áreas con alta demanda en el mercado y se gestiona dentro de un plan estructurado, con objetivos claros y una evaluación responsable de la capacidad de pago, no solo impulsa el desarrollo personal y el perfil competitivo de las personas, sino que también contribuye a la productividad, al fortalecimiento del capital humano y al dinamismo económico sostenible. Además, se recomienda que tanto personas como empresas integren el crédito dentro de una planificación financiera más amplia, utilizándolo de manera estratégica y complementándolo, cuando sea pertinente, con otras herramientas como ahorros, subvenciones o socios inversionistas que aporten capital sin generar deudas costosas ni cargas financieras difíciles de sostener. *Defina el objetivo de inversión: determine claramente a qué destinará el crédito, por ejemplo, curso de actualización, pago de una carrera universitaria, etc. Recuerde que este debe generar un valor futuro medible.