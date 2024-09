Alertan de nueva técnica de clonación de tarjetas de crédito

México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil han sido los países más afectados hasta el momento; sin embargo, no se descarta que la amenaza pueda extenderse a otros países de América Latina.

El mensaje de texto contiene un enlace que parece dirigir a una página legítima de una entidad reconocida de envíos. Sin embargo, esta página es en realidad una imitación fraudulenta y en ella se solicita a las víctimas que realicen un pago para recibir el paquete.

El verdadero objetivo de este engaño es obtener la información bancaria de las personas. Al ingresar sus datos en esta página falsa, los usuarios proporcionan a los ciberdelincuentes la información necesaria para clonar sus tarjetas de crédito.

Los mensajes con enlaces maliciosos se envían a partir de números locales, así los criminales logran engañar un número grande de víctimas. Además, los investigadores de Kaspersky han identificado más de 50 dominios vinculados a esta campaña de fraude, y que la compañía ya ha logrado bloquearlos en sus soluciones de seguridad.

Los cibercriminales pueden enviar estos mensajes a cualquier persona, para comprobar si caen en la trampa, incluso si no han realizado alguna compra. Estos confían en que los usuarios harán lo que pide el mensaje de inmediato por el temor de no recibir sus compras o con el fin de rectificar que no han adquirido ningún producto a domicilio.