Banco Atlántida El Salvador lanza nuevo servicio de estructuración financiera

Banco Atlántida El Salvador, parte del Grupo Financiero Atlántida, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de estructuración financiera, con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras, personalizadas y con respaldo institucional. Banco Atlántida integra dentro de su ecosistema a sus subsidiarias Atlántida Titularizadora y Leasing Atlántida, mientras que el grupo en su conjunto también cuenta con Seguros Atlántida, Atlántida Securities y Atlántida Capital.

Esta estrategia convierte al Grupo Atlántida en un conglomerado financiero único, donde cada unidad suma valor para construir soluciones a la medida de empresas, desarrolladores e inversionistas. El portafolio va desde créditos tradicionales y seguros, hasta instrumentos de inversión como la titularización, la tokenización y los fideicomisos. “Nuestra estrategia es combinar capacidades internas para atender desde la idea inicial de un proyecto hasta su puesta en marcha y financiación continua. Nuestro Grupo Financiero en El Salvador está conformado por empresas que abarcan prácticamente todos los productos financieros, desde seguros, fondos de inversión, tenemos una casa corredora de bolsa, y al banco”, explicó Andrea Gómez, gerente comercial de Financiamiento Estructurado. La tokenización, la titularización, los fideicomisos y el otorgamiento directo de créditos forman parte del menú de opciones con el que se diseña cada estructura de inversión, ante lo cual cada inversionista cuenta con la expertise, asesoría y acompañamiento adecuado que ofrece el Banco.