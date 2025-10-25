Banco Atlántida El Salvador lanza nuevo servicio de estructuración financiera

Por revistaeyn.com
Banco Atlántida El Salvador, parte del Grupo Financiero Atlántida, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de estructuración financiera, con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras, personalizadas y con respaldo institucional.
Banco Atlántida integra dentro de su ecosistema a sus subsidiarias Atlántida Titularizadora y Leasing Atlántida, mientras que el grupo en su conjunto también cuenta con Seguros Atlántida, Atlántida Securities y Atlántida Capital.
Esta estrategia convierte al Grupo Atlántida en un conglomerado financiero único, donde cada unidad suma valor para construir soluciones a la medida de empresas, desarrolladores e inversionistas. El portafolio va desde créditos tradicionales y seguros, hasta instrumentos de inversión como la titularización, la tokenización y los fideicomisos.
“Nuestra estrategia es combinar capacidades internas para atender desde la idea inicial de un proyecto hasta su puesta en marcha y financiación continua. Nuestro Grupo Financiero en El Salvador está conformado por empresas que abarcan prácticamente todos los productos financieros, desde seguros, fondos de inversión, tenemos una casa corredora de bolsa, y al banco”, explicó Andrea Gómez, gerente comercial de Financiamiento Estructurado.
La tokenización, la titularización, los fideicomisos y el otorgamiento directo de créditos forman parte del menú de opciones con el que se diseña cada estructura de inversión, ante lo cual cada inversionista cuenta con la expertise, asesoría y acompañamiento adecuado que ofrece el Banco.
Los beneficios de la estructuración financiera incluyen acceso a capital de largo plazo, diversificación de fuentes de financiamiento, optimización de costos, y mayor seguridad para inversionistas al contar con el respaldo financiero de Grupo Atlántida.
Cada figura financiera ofrece sus propias características y ventajas:
· Titularización para proyectos inmobiliarios e infraestructura.
· Tokenización, con menores costos y mayor agilidad, aprovechando incentivos fiscales.
· Fideicomisos, que permiten separar riesgos, proteger patrimonios y profesionalizar la administración.
· Créditos tradicionales, como complemento para necesidades específicas de liquidez.
Los principales datos de Banco Atlántida muestran un crecimiento. La cartera de créditos pasó de US$829.5 millones en junio de 2024 a US$924.5 millones en junio de 2025, lo que representa un aumento de 11.45 % en ese periodo de seis meses.
La cartera de depósitos aumentó de US$786.8 millones a US$964.1 millones entre junio de 2024 y junio de este año (22.53 % de incremento), y los activos netos subieron de US$1,269.5 millones a US$1,352.4 millones en el mismo lapso (6.53 % de crecimiento).
Además, a octubre de este año, Banco Atlántida ya suma 11 proyectos con una proyección de US$100 millones en emisiones tokenizadas en los próximos 12 meses.